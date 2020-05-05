كبسولات كونفنتين لعلاج الصرع conventin من خلال موقع الاحلام , كونفنتين من الادوية الفعالة في علاج الصرع وإلتهاب الأعصاب حيث يحتوي على المادة الفعالة الجابابنتين والتي تعمل على علاج نوبات الصرع والتهيج العصبي , كما يساعد في علاج عديد من مشكلات الأعصاب الطرفية حيث يعمل على ضبط الخلايا العصبية وحمايتها من التلف وله خصائص علاجية تساعد في تقليل الألم .

دواعى استعمال كونفنتين

يستخدم في علاج النوبات العصبية والتشنجات المصاحبة لمرض الصرع المزمن .

يعالج التهاب الاعصاب لعديد من المرضى خصوصا مرضى السكري .

علاج تنميل الاطراف .

يستخدم في علاج المشكلات الناتجة عن الاصابة غضروف الفقرات العنقية والقطنية .

يساعد في التخلص من الألم الناتج عن الانزلاق الغضروفى .

يساعد في التخلص من نوبات ارتفاع درجات الحرارة والإرهاق الذي يصاحب مرضى سرطان الثدي والقولون

.

يستخدم في علاج الحزام الناري حيث يعمل علي القضاء علي الطفح الجلدي المصاحب بمرض الحزام النارى .

تستخدم كبسولات conventin في علاج مرض الهربس .

جرعة كبسولات كونفنتين

يتم تناول كبسولات كونفنتين قبل النوم مباشرة .

الجرعة الاعتيادية للبالغين هي : 300 ملغ يوميا .

: 300 ملغ يوميا . لا يجب زيادة الجرعة المسموح بها إلا بعد استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي .

لا يجب التوقف مباشرة عن تناول كبسولات conventin ولكن يجب التقليل من الجرعة المستخدمة بشكل تدريجي للتوقف عن تناول الدواء .

ولكن يجب التقليل من الجرعة المستخدمة بشكل تدريجي للتوقف عن تناول الدواء . لا يجب الإفراط في تناول كونفنتين لأنه قد يؤدي إلى الإدمان .

الاثار الجانبية لكبسولات كونفنتين

الإحساس بالدوار والدوخة .

الشعور بالنعاس .

الشعور بالحكة الخفيفة في الجلد .

الغثيان .

الإحساس ببعض آلام المعدة .

القئ والحموضة واضطراب الهضم .

التورم في بعض أجزاء الجسم مثل اليدين والقدمين .

الشعور بحكة شديدة في العين .

الصداع .

التعب والإرهاق .

جفاف الفم والحلق .

التهاب الفم واللثة .

عدم وضوح الرؤية ولذلك لا يجب على من تناول العقار أثناء القيادة في وقت متأخر من الليل .

فاتح للشهية مما يسبب زيادة ملحوظة في الوزن .

الشعور بألم في الأذن .

الشعور بألم العظام والمفاصل .

بحة في الصوت .

صعوبة في البلع .

موانع استعمال كبسولات كونفنتين

يجب الحذر قبل تناول كبسولات كونفنتين إذا كنت تعاني من الحساسية ضد اي من مكونات الدواء .

لا يستخدم أثناء الحمل أو الرضاعة .

يجب اخبار الطبيب عن أي أدوية تتناولها بجانب تناول كونفنتين لأنه من الممكن أن يحدث تفاعلات كيميائية بين الادوية المختلفة مما قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة وخصوصا أدوية علاج نزلات البرد والانفلونزا .

يمنع تناول كونفنتين قبل القيادة لفترات طويلة لأنه يسبب عدم ثبات الرؤية والشعور بالنعاس .

يمنع تناوله أو استخدامه من قبل الاطفال نهائيا .

سعر كبسولات كونفنتين

يتوافر دواء كونفنتين في الأسواق المصرية كالآتى :

عبوة كبسولات 100 مجم بسعر 21.75 جنيه مصرى .

عبوة كبسولات 300 مجم بسعر 54 جنيه مصرى .

عبوة كبسولات 400 مجم بسعر 75 جنيه مصرى .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول شراب بنتامكس بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلى .

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