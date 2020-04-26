نخبة حضرموت

كتلة أعضاء الجمعية الوطنية بوادي حضرموت يصدروا بيان تأييد لبيان الإدارة الذاتية ⋆

26 أبريل، 2020
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وادي حضرموت (نخبة حضرموت) خاص
اصدر أعضاء الجمعية الوطنية كتلة وادي حضرموت بيان تأييد لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي جاء فيه :بسم الله الرحمن الرحيم            الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وبعد:قال الله تعالى :(ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ).في ظل التطورات والمعاناة الممنهجة تجاه شعب الجنوب وماوصلت اليه الشرعيه من فشل وفساد طال كل أوجه الحياة الامر الذي اوجب على الانتقالي ان يتحمل مسؤوليته التاريخية لإدارة البلاد و استجابة لمعطيات الواقع وفي لحظة تاريخية فارقة وانطلاقا من التفويض الشعبي للرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للجيش والأمن الجنوبي فإن اصداره البيان التاريخي الهام في 25/أبريل /2020 بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب قد جاء في مرحلة أحدثت منعطف تاريخي للجنوب .ونحن اعضاء الجمعية الوطنية بوادي حضرموت نعلن تاييدنا التام و المطلق لهذا البيان التاريخي ، وندعوا جميع المواطنين إلى الالتفاف والتلاحم والوقوف صفا واحدا الى جانب قيادتنا الرشيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة اراضي وابناء الجنوب .  صادر عن أعضاء الجمعية الوطنية كتلة وادي حضرموت2020/4/26

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