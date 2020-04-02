كتلة الجمعية الوطنية أبين تزور عدد من الوحدات الأمنية والعسكرية بأبين.

التقى صباح اليوم الخميس 2 ابريل 2020م فريق النزول المكلف من رئيس الجمعية الوطنية برئاسة الأخ محمد أحمدحيدرة الشقي رئيس كتلة الجمعية الوطنية بمحافظة ابين يرافقه الاخ محسن عبد سعيد نائب رئيس القيادة المحليه بالمحافظة ومرافقيهم من أعضاء الجمعية الوطنية بالأخ العميد ناصر سالم الضمبري رئيس العمليات المشتركة محور أبين وبحضور بعض من قادة الوحدات العسكرية.

حيث إطلع الحاضروين على مستوى الجاهزية العسكرية القتالية والامني بالمحافظة وأشادوا بالدور الذي تطلع به العمليات المشتركة وقادة الوحدات العسكريه في تنفيذ المهام والواجبات الميدانيه بارادة فولاذية قاهرة للصعاب مثمنين جهودهم وجهود رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين العميد عبدالله الحوتري.

و أكد اللقاء على بذل مزيد من الجهود استعدادا لدفاع عن الوطن و أبين خاصة من اي قوات غازية طامعة قد تستهدف أمن واستقرار المحافظة والجنوب عامة

وتم خلال اللقاء الاتفاق على جملة من الاجراءات العملية و الهادفة الى تعزيز الأمن والاستقرار حضر اللقاء من أعضاء الجمعية الوطنية الاخوة خالد الفياضي وعبدالرقيب الشنبكي ومحمد ناصر العمود وخالد عمر أمعبد وصالح الحماصي وحسن منصر غيثان وناصر عاطف الكازمي.

أبين- الإدارة الإعلامية