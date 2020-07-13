كتلة حضرموت في الجمعية الوطنية تحث أبناء المحافظة على المشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى

المكلا (المندب نيوز) خاص

اطلع عدد من أعضاء كتلة حضرموت في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي على سير التحضيرات للفعالية الجماهيرية الكبرى (المجلس الانتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا) ، التي تستعد القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذها في مدينة المكلا ، يوم السبت القادم.

جرى ذلك في اجتماع لأعضاء الجمعية ، عقد اليوم الاثنين ، بمقر القيادة المحلية بالمكلا ، برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بالمحافظة ، عضو الجمعية الوطنية ، رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية.

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بانجاح هذه الفعالية الكبرى .. مؤكدا على ضرورة التحضير الجيد لها ، وشرح أهميتها لمختلف مكونات المجتمع ، السياسية والثقافية وعامة المواطنين.

حاثا أبناء المحافظة على المشاركة الفاعلة فيها ، ورفع الشعارات المعبرة عن دعمهم للمفاوض الجنوبي ، وتضامنهم مع قوات نخبتهم والتنديد بالتطاول عليها والإساءة إليها من قبل حكومة الفنادق ، والمطالبة بإيقاف تصدير النفط وإعلان الإدارة الذاتية ، والإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض.

حضر الاجتماع ، الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة لشؤون تنسيقية الجامعات.