كتلة حضرموت في الجمعية الوطنية يحيون أبناء المحافظة على تفاعلهم مع قرار الإدارة الذاتية

المكلا (المندب نيوز ) إعلام القيادة المحلية

التئم بمدينة المكلا ، مساء اليوم الثلاثاء ، اجتماع موسع ، شارك فيه العميد أحمد محمد بامعلم ، والأستاذ عقيل محمد العطاس عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، وأعضاء الجمعية الوطنية ، القاطنين بمديريات ساحل حضرموت .

ووقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية ، والقرار الذي اتخذته هيئة رئاسة المجلس بشأن الاشراف المباشر على موارد الدولة في المناطق الجنوبية وتطبيق نظام الإدارة الذاتية عليها . .

وعبر المجتمعون عن تأييدهم ومباركتهم لهذا القرار الذي يهدف إلى مكافحة الفساد ، ووقف العبث بمقدرات مؤسسات الدولة، ويراقب إيراداتها ، وسيسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين .

كما حيا الاجتماع تفاعل أبناء حضرموت مع هذه الإجراءات ، وخروجهم منذ اليوم الأول لإعلانها ، في مسيرات عفوية مؤيدة ومباركة لها ، ثم استجابتهم ليلة أمس لدعوة القيادة المحلية بالمحافظة ، والقيادات المحلية بالمديريات ، ونزولهم في مسيرات حاشدة في المكلا ، ومختلف مدن حضرموت ، تأييدا لتلك الإجراءات ، وتعبيرا عن فرحتهم بها.

واتفق المجتمعون على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات واستمرار التواصل بين أعضاء هيئة الرئاسة من أبناء المحافظة ، وكتلة حضرموت في الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بالمحافظة .

حضر اللقاء الدكتور حسن صالح الغلام العمودي نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، والدكتور عمر عبداللاه باعباد ، مستشار رئيس الجمعية الوطنية .