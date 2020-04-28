المندب نيوز

كتلة حضرموت في الجمعية الوطنية يحيون أبناء المحافظة على تفاعلهم مع قرار الإدارة الذاتية

28 أبريل، 2020
0
كتلة حضرموت في الجمعية الوطنية يحيون أبناء المحافظة على تفاعلهم مع قرار الإدارة الذاتية

المكلا (المندب نيوز ) إعلام القيادة المحلية

التئم بمدينة المكلا ، مساء اليوم الثلاثاء ، اجتماع موسع ، شارك فيه العميد أحمد محمد بامعلم ، والأستاذ عقيل محمد العطاس عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، وأعضاء الجمعية الوطنية ، القاطنين بمديريات ساحل حضرموت .

ووقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية ، والقرار الذي اتخذته هيئة رئاسة المجلس بشأن الاشراف المباشر على موارد الدولة في المناطق الجنوبية وتطبيق نظام الإدارة الذاتية عليها . .
وعبر المجتمعون عن تأييدهم ومباركتهم لهذا القرار الذي يهدف إلى مكافحة الفساد ، ووقف العبث بمقدرات مؤسسات الدولة، ويراقب إيراداتها ، وسيسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين .

كما حيا الاجتماع تفاعل أبناء حضرموت مع هذه الإجراءات ، وخروجهم منذ اليوم الأول لإعلانها ، في مسيرات عفوية مؤيدة ومباركة لها ، ثم استجابتهم ليلة أمس لدعوة القيادة المحلية بالمحافظة ، والقيادات المحلية بالمديريات ، ونزولهم في مسيرات حاشدة في المكلا ، ومختلف مدن حضرموت ، تأييدا لتلك الإجراءات ، وتعبيرا عن فرحتهم بها.

واتفق المجتمعون على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات واستمرار التواصل بين أعضاء هيئة الرئاسة من أبناء المحافظة ، وكتلة حضرموت في الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بالمحافظة .

حضر اللقاء الدكتور حسن صالح الغلام العمودي نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، والدكتور عمر عبداللاه باعباد ، مستشار رئيس الجمعية الوطنية .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبناء الإدارة الجمعية الذاتية المحافظة الوطنية تفاعلهم حضرموت على في قرار كتلة مع يحيون

إقرا أيضا

Photo of الوالي يطمئن على مصاب حريق الكهرباء ويبحث آلية حل مشكلة النظافة بمستشفى الجمهورية

الوالي يطمئن على مصاب حريق الكهرباء ويبحث آلية حل مشكلة النظافة بمستشفى الجمهورية

28 أبريل، 2020
Photo of قيادتا الانتقالي والدعم والاسناد تزوران مستشفى الجمهورية ويطلعان على قسم الحجر الصحي

قيادتا الانتقالي والدعم والاسناد تزوران مستشفى الجمهورية ويطلعان على قسم الحجر الصحي

28 أبريل، 2020
Photo of محافظ حضرموت يلتقي أعضاء حملة مجتمع واحد ضد فايروس وحيد

محافظ حضرموت يلتقي أعضاء حملة مجتمع واحد ضد فايروس وحيد

28 أبريل، 2020
Photo of في أقل من شهر: معسكر الأدواس يضبط ثاني شحنة أسلحة يحاول المهربين إدخالها للمكلا

في أقل من شهر: معسكر الأدواس يضبط ثاني شحنة أسلحة يحاول المهربين إدخالها للمكلا

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق