كتيبة حزم 5دروع بلحج جهود وتضحيات أمنية عظيمة وتأهيل عسكري لنواة جيش جنوبي

ثلاث سنوات منذ التأسيس2016م بعد اجترحت النضال وقدم أفرادها التضحيات فرادا وجماعات في جبهات عدة بمحافظة لحج والجنوب ككل وفي النهاية تم انشاء كتيبة رسمية ضاربة معترف بها من قبل التحالف العربي بعد أن شكلت من أفراد مؤهلين بجرعات تدريبية وفنون عسكرية قتالية انطلقت الى ميدان الامتحان العسكري المنظم والفعلي وسطرت ملاحم بطولية في تطهير محافظتي عدن ولحج وأبين من العناصر المتطرفة والإرهابية.

كتيبة حازمة بدروعها وقيادة شابة صلبة بمواقفها :

كتيبة حزم 5دروع بمحافظة لحج احد الكتائب الأحزمة الأمنية في الجنوب ، بمحافظة لحج خاضت النضال الثوري تحت راية الوطن الجنوبي كشعار وهوية تتخذه فهي الكتيبة الضاربة واول كتيبة على مستوى الجنوب تملك السلاح الثقيل دبابات ودروع بعد أن غنمها الابطالها في ملاحم ومعارك مع الاحتلال اليمني ومليشاته في 2015قبل تأسيسها ..

نظمت تلك القوة العسكرية في معسكر اللواء الخامس بصبر لحج نفسها تحت قيادة شابة ثائرة ومناضله لا تهاب الموت وبرفقته العديد من الرجال الاشاوس والشباب الافذاذ تقدمهم المقاوم ابو سيف فواز القاسمي ليجابه الموت غير آبه بعواقبها فذاك في سبيل تحرير الوطن ، ويرافقه كل الابطال الذين ينتمون إلى تلك الكتيبة الجنوبية الصلبة التي تحطمت تحت جنازر دبابتها مؤامرات العدو واباطيل التطرف والإرهاب ولمن يسعى بذهاب الوطن الجنوبي نحو المجهول …

تدريب وتأهيل ، ربط وظبط عسكري :

وانت تتواجد الى جوار الابطال في ساحات الميدان التدريبي بمعسكر اللواء الخامس تشاهدهم يؤدون المهارات العسكرية والفنون القتالية بتدريبات عالية المستوى تحت قيادات جنوبية خبيرة في هذا المجال ..

ومنها وزعت السريا وانخرط الأبطال تحت مسميات سريا عديدة أخذت دوريات تدريبية لأشهر بانظباط وربط عسكري وحزم غير تسأهل بالمهام وبإشراف قيادي كبير ، وبتوجيه معنوي وإرشاد توعوي للأفراد الابطال الذين يطبقون ذلك في الميدان العملي …

سرايا عديدة وفنون قتالية :

منذ تشكلت كتيبة حزم 5دروع انطوت تحت إطارها العديد من السريا القتالية وتخرج المئات من الأفراد بعد دورات تأهيلية بمستوى قتالي عالي ، سرايا المشاة ثم سرية الرماية وسرايا المداهمات والاقتحامات وغيرها ..

وشهدت احتفالات اكثر من مرة لتخرج تلك السرايا بعروض عسكرية لأفرادها الابطال اذهل الحاضرون من الضيوف القادة العسكريين والأمنيين الذين تركوا انطباعات جيدة لما راوه وكرمت قيادتها وأبطالها يومها …

مهام أمنية وجهود وطنية في جبهات كثيرة :

دفع بكتيبة حزم 5دروع الى جبهات عديدة وشاركت بسرايا قتالية وعززتها أفرادا وسلاحا خاصة بدبات تمتلكها لتشارك في القتال المستميت جنب الى جنب مع كتائب وقوات جنوبية اخرى ، حيث شارك أبطالها في معارك لحج بكل عنفوان قتالي حتى التحرير ، واستمر البناء الأمني وحفظت الأمن مع الفصائل الأمنية الأخرى من حزام امني وأمن عام وكلفت بمهام منها مسك زمام قطاع المدينة الخظراء اكثر من مرة ، وخلال تلك المرحلة والمهمة قدمت جهود عظيمة في حفظ الأمن والحفاظ على السكينة العامة وضبطت جرائم وممنوعات ومطلوبين في تلك المهمة بنجاح …

وقبل ذلك كان لها مشاركة فاعلة ودفع بها إلى محافظة أبين وشاركت مع كتائب أخرى لمكافحة الإرهاب في مديرية المحفد وسطرت ملاحم بطولية لتسجل الى رصيدها النضالي القتالي في الدفاع عن الجنوب التي شاركت فيه وبقوة …

التعزيز العسكري الى جبهات يافع الحد كانت كتيبة حزم 5دروع متواجدة بسرية قتالية ودبابة مدرعة كسلاح لمشاركة رفقائهم في الجبهات دفاعا عن الجنوب حيال محاولة العدو المليشاوي التقدم من ناحية جبهة يافع الحدودية ولا زال أفرادها الابطال مرابطين مع الاشاوس هناك على تلك الجبال في ترقب …

تعتبر كتيبة حزم 5بلحج الجناح العسكري للمجلس الانتقالي بالمحافظة بل هي من تقوم بحمايته وفرقة سرية خاصة للحماية هناك وهناك تنسيق عملي وجهود تبذل بين القيادتين باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا المولود السياسي الجنوبي تحت أمرته ورهن إشارته .. مثلها كبقية القطاعات الأمنية الجنوبية المؤيدة الانتقالي الجنوبي ….

شهداء وجرحى الكتيبة قافلة قدمت دماء الحرية :

أمام أي تضحيات ومواجهات قتالية في معارك عسكرية وملاحم بطولية للابطال ستقدم تضحيات ويستبسل الاشاوس فمنهم من يظفر بالفوز وينتصر ومنهم من يستبسل ويوقف مع القدر ليسقي شجرة الحرية بدمه فيسقط شهيدا أو جريحا كي يعبد طريق التضحية والحرية لزملائه ليستمروا في السير على الهدف الذي رسموه في الحرية والاستقلال …

كتيبة حزم 5دروع في كل تلك التضحيات خلال مشوارها منذ الحرب والتأسيس قدمت كوكبة بل قافلة من الشهداء والجرحى حيث سقطوا بمعارك عدة وبجبهات قتالية وباستهداف ممنهج ضدها من قوى التطرف والإرهاب سقط جنودا ابطال شهداء وجرحى … ولا زالت تدفع التضحيات في سبيل الوطن ..

كان آخرها مشاركتها الفاعلة وببسالة في الأحداث الأخيرة بالعاصمة عدن وطرد القوات الداعمة للإرهاب من الوية قريبة من محافظة لحج لتواصل التضحيات في زحفها صوب ابين وبسلاحها الثقيل الى شقرة … كما سطرت ملحمة بطولة بمشاركة في التصدي للعدو على مشارف جبهة العند بمعية قوات اللواء صالح السيد يومها وكانت من أبرز القوات التي عززت الزحف العسكري القادم من لحج يوم حاولت بعض القوى إفراغ لحج من القوات العسكرية والأمنية …

تاريخ حافل لتلك الكتيبة التي أنشئت كنواة لجيش جنوبي بمحافظة لحج والذي توسعت تلك القوات فصارت اليوم قوة ضاربة بالوية عسكرية وقطاعات وأمن في أكثر من مديرية …

تحية لقيادتها وافرادها كلا باسمه وصفته وتحية لدورهم في هذا الوطن …