المشهد العربي

كتيبتان جنوبيتان تغادران أبين تجاوبا مع اتفاق الرياض

18 يناير، 2020
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غادرت قوات جنوبية، اليوم السبت، مواقعها في محافظة أبين، التزاما بخطة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض.

وحددت اللجنة المشرفة على تنفيذ مصفوفة اتفاق الرياض، جدولا زمنيا لانسحاب القوات الجنوبية من مواقعها.

وقال مصدر ميداني مطلع، إن كتيبة من اللواء الأول مشاة وكتيبة من اللواء الثالث صاعقة، انسحبتا اليوم السبت من مواقعها في منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين.

وتواصل القوات الجنوبية، أعمال الانسحاب من أبين، لليوم الرابع، استجابة لاتفاق الرياض.

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