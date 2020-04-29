كريتر سكاي

كريتر سكاي ينشر اهم الاجراءات التي اعلن عنها الانتقالي لمواجهة كورونا في عدن”تفاصيل”

29 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

اعلن المجلس الانتقالي عن عدد من الإجراءات الخاصة بمواجهة تفشي وباء كورونا.

وينشر لكم كريتر سكاي اهم الاجراءات التي اعلن عنها المتحدث باسم الانتقالي نزار الهيثم نظراً للتطورات الصحية في العاصمة عدن والتأكد من وجود حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:

1-  إعلان حظر التجوال ‎الشامل (٢٤ساعة)  تبدأ عند الساعة ١٢ بعد منتصف ليل الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.

‎ 2- استمرار الإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، ويمنع دخوله وبيعه  داخل المدن وخارجها.

‎3- اغلاق مراكز التسوق الكبرى “المولات” لمدة أسبوعين باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار .

‎4- يسمح للفنادق بالعمل بشكل محدود، مع السماح فقط للعائلات بالسكن فيها و‏اتباع الشروط الصحية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

5- ‏استمرار إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين والسماح بالبيع السفري فقط.

6. ‏إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة أسبوعين، وحث العلماء والمشائخ وأئمة المساجد على المساعدة في توعية الناس بضرورة الالتزام باجراءات الحظر. 

7- تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.

8- إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية  والسلع التموينية مثل الخضار والفواكه واللحوم والألبان وغيرها.

9- التنسيق مع الغرفة التجارية لتحديد منافذ البيع للسلع الأساسية لكبار التجّار وتحديد أسعار ثابتة وإعلانها للمواطنين.

10- تحديد أنواع المواد الغذائية والدوائية المسموح خروجها من عدن و تحديد الجهة المسؤولة عن صرف التصاريح لمرورها لتكون عبر مكتب الصناعة والتجارة.

11- تحديد التعرفة المناسبة لنقل الثقيل بعد جلوس مكتب النقل ونقابة النقل مع الغرفة التجارية و مكتب الصناعة.

12- يتم التنسيق مع تجار الجملة بحجز كمية من البضائع في مخازنهم احتياطا للمناطق الجنوبية ويسمح لهم بعد ذلك بالتصدير خارجياً.

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اعلن الاجراءات الانتقالي التي اهم سكاي عدنتفاصيل عنها في كريتر كورونا لمواجهة ينشر

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