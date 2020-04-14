كريتر سكاي ينشر مشاهد اولية من احتراق سوق مركزي غرب الحديدة ومصدر يفصح السبب (فيديو)

حصل كريتر سكاي على فيديو يظهر فيها لحظة اندلاع حريق هائل يلتهم سوق غرب الحديدة.

وقال مصدر ل كريتر سكاي ان حريق هائل اندلع في سوق زبيد المركزي.

ولفت بالقول مازال الإطفاء لحد الآن مستمر ووايتات الماء من الجراحي تنطلق لزبيد للسيطرة على الحريق.

واشار قائلا ان ان التماس كهربائي حدث داخل بقالة صغيرة تقع وسط السوق.

واختتم بالقول ان رجال الاطفاء والمدنيين تمكنوا شبه كلي من السيطرة على الحريق.