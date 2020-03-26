كريتر سكاي ينفرد بنشر تقرير الطبيب الشرعي بحادثة مقتل الشاب هارون برصاص جنود نقطة تفتيش في لحج

تحصل كريتر سكاي على تقرير الطبيب الشرعي بحادثة مقتل الشاب هارون حسن علي برصاص نقطة امنية بالقرب من مصنع اسمنت الوطنية بلحج يوم امس.

وجاء في افادة تقرير الطبيب الشرعي الدكتور يزيد محسن عطروش:

تبين من كشفنا على جثة المجني عليه المدعو هارون حسن علي المعمري البالغ من العمر حوالي ٢٥ عاما انه توفى بسبب تعرضه للاصابة بطلقة نارية ادت الى كسور عظام الجمجمة وتهتك ونزيف الدماغ وكان اتجاه الرمي من الامام الى الخلف.

واختتم:وكان الاطلاق من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب ،اكثر من ١ متر حيث لم تشاهد اثار النمش الباردوي على الجثة.

ويوم امس اقدم جنود بنقطة تفتيش واقعة بالقرب من مصنع اسمنت الوطنية بلحج على قتل الشاب هارون حسن بدم بارد ودون مبرر.