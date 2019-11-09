كريتر عدن: كلاب مسعورة تهاجم البشر وامصالها تباع بالعملة الصعبة



كتب / مازن حنتوش عدن……………………………. شهدت أحياء مدينة كريتر بمديرية صيرة محافظة عدن ظاهرة انتشار لكلاب الضالة بشكل واسع وكبير ما أدى إلى تزايد حدة الخوف والهلع بين أوساط السكان، فيما الجهات المختصة لم تحرك أي ساكن للقضاء على هذه الكلاب التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وأطفالهم بمديرية صيرة .حيث اجاوز المواطن الذي تعرض للعض مالا يقل عن تسعة أشخاص من احياء متفرقة بين الخساف والطويلة والقطيع وشعب العيدروس .

وقال سكان محليون بمدينة كريتر “إن ظاهرة انتشار الكلاب في تزايد مستمر، وقد تسببت بالعديد من الحوادث لمواطنين والأطفال”.

وأكد لصحيفة عدن الغد المواطن ابو علي أنه تعرض لعضة كلب صباح يومنا هذا السبت الموافق 9/نوفمبر 2019م أثناء مفاقدة مركبة الخاصة ونقل على إثرها إلى مستوصف دار الشفاء لتلقى العلاج.. مشيرا إلى أن “الكلاب الضالة أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على حياة السكان خصوصا الأطفال، وأن المواطن يواجه تكاليف مادية في شراء الحقنة الخاصة بعضة الكلب، والتي يصل سعر الحقنة الواحدة إلى ما يقارب 7500 آلاف ريال” واكثر مع معاينة الطبيب والتضميد .

وطالب ابوعلي الجهات المختصة بالسلطة المحلية بـ “ضرورة مكافحة تلك الكلاب والحد من انتشارها، كونها حولت أجواء المدينة إلى رعب في أوقات المساء” والفجر ووقت خروج الطلاب من المدارس .

وفي السياق أكد مصدر طبي بمديرية صيرة بان “تعرضى العشرات من المواطنين والأطفال لعضات الكلاب، وأن المنشئات والمراكز الصحية تستقبل في أغلب الفترات مواطنين وأطفال تعرضوا لهجوم وعضات الكلاب”.. لافتا إلى أن “الجهات الصحية لا لا لا تساهم في صرف بعض الأدوية المجانية للمواطنين لمكافحة داء الكَلب”. وارسالهم إلى صيدليات خاصة تجارية . الجديد ذكرة بان انتشار الكلاب المسعورة بات مشاهد وملاحظ للجميع وايضا اصبح مركز داء الكلب لا يوفر اي امصال لهذا الكارثة ويتم بيعها للصيدليات الخاصة .واخيرآ نوجة ندا عاجل لسلطة المحلية ومكتب الصحة والمنظمات الطبية والمراكز الميدانية المجانية واصحاب الههم الانسانية ان يوقفوا هذا الكارثة التي لا يعفي احدآ منها .