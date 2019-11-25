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كريم زاكان لعلاج الفطريات الجلدية Zakan Cream
كريم زاكان لعلاج الفطريات الجلدية Zakan من خلال موقع محتوي , يحتوي كريم زاكان على مادة كيتوكونازول وهي مادة مشتقة من الإيميدازول الاصطناعي والتي لها فاعلية كبيرة في القضاء على الفطريات الجلدية والخمائر التي تسبب الأمراض .
دواعي استخدام كريم زاكان
- كريم مضاد للفطريات واسع المجال .
- علاج الفطريات التي تصيب فروة الرأس .
- علاج التينيا التي تظهر على الرقبة وبين الأصابع وعلى اجزاء مختلفة من الجسم .
- علاج الفطريات التي تظهر بين أصابع القدم .
- علاج تينيا القدم .
- تينيا الفخذ .
- علاج داء المبيضات الجلدي .
- التهاب الجلد الدهني .
- علاج فطريات التي تسبب اسمرار المنطقة الحساسة .
- فطريات التي تصيب الاظافر .
- التهابات الحفاضات نتيجة الإصابة بالفطريات .
- الفطريات أسفل منطقة الثدي عند النساء .
جرعة كريم زاكان
- الجرعة الاعتيادية : يتم وضع الكريم بمعدل مرتين في اليوم ويستمر العلاج من 1- 4 أسابيع .
- علاج فطريات الأظافر تصل مدة العلاج من 3 -4 شهور .
- لعلاج التهاب الجلد الدهني يتم وضع الكريم مرتين في اليوم ويغطي المنطقة المصابة والأماكن المحيطة بها ويستمر العلاج حتى 4 أسابيع .
- مدة علاج تينيا القدم تصل إلى 6 أسابيع .
- يجب الإلتزام بالجرعة ومدة العلاج التي يحددها الطبيب المعالج .
- كريم زاكان مع الحمل والرضاعة
- يمكن استخدام كريم زاكان في الضرورة القصوى أثناء فترة الحمل والرضاعة ولكن يجب استشارة الطبيب في حالة استخدامه لمدة طويلة وعلى مساحة واسعة من الجسم .
تحذيرات استخدام كريم زاكان
- لا ينصح باستخدام كريم زاكان لمدة تزيد من أربع أسابيع بدون استشارة الطبيب .
- يستخدم كريم Zakan بحذر لمن يعانون من أمراض الكبد والكلى والدم .
- لا يجب استخدام كريم زاكان في حالة الحساسية من مكونات العقار .
الاثار الجانبية لكريم زاكان
عند استخدام كريم Zakan لعلاج فطريات الجلدية قد يصاحب استخدام الكريم ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :
- الحرقة والحكة في مكان استخدام الكريم .
- احمرار الجلد .
- تهيج الجلد .
- جفاف الجلد .
- ظهور طفح جلدي .
سعر كريم زاكان
- Zakan 2 % سعر العبوة 7 جنية مصري .
موقع محتوي غير مسئول عن استخدام كريم زاكان بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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