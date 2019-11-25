كريم زاكان لعلاج الفطريات الجلدية Zakan Cream

كريم زاكان لعلاج الفطريات الجلدية Zakan من خلال موقع محتوي , يحتوي كريم زاكان على مادة كيتوكونازول وهي مادة مشتقة من الإيميدازول الاصطناعي والتي لها فاعلية كبيرة في القضاء على الفطريات الجلدية والخمائر التي تسبب الأمراض .

دواعي استخدام كريم زاكان

كريم مضاد للفطريات واسع المجال .

علاج الفطريات التي تصيب فروة الرأس .

علاج التينيا التي تظهر على الرقبة وبين الأصابع وعلى اجزاء مختلفة من الجسم .

علاج الفطريات التي تظهر بين أصابع القدم .

علاج تينيا القدم .

تينيا الفخذ .

علاج داء المبيضات الجلدي .

التهاب الجلد الدهني .

علاج فطريات التي تسبب اسمرار المنطقة الحساسة .

فطريات التي تصيب الاظافر .

التهابات الحفاضات نتيجة الإصابة بالفطريات .

الفطريات أسفل منطقة الثدي عند النساء .

جرعة كريم زاكان

الجرعة الاعتيادية : يتم وضع الكريم بمعدل مرتين في اليوم ويستمر العلاج من 1- 4 أسابيع .

: يتم وضع الكريم بمعدل مرتين في اليوم ويستمر العلاج من 1- 4 أسابيع . علاج فطريات الأظافر تصل مدة العلاج من 3 -4 شهور .

لعلاج التهاب الجلد الدهني يتم وضع الكريم مرتين في اليوم ويغطي المنطقة المصابة والأماكن المحيطة بها ويستمر العلاج حتى 4 أسابيع .

مدة علاج تينيا القدم تصل إلى 6 أسابيع .

يجب الإلتزام بالجرعة ومدة العلاج التي يحددها الطبيب المعالج .

كريم زاكان مع الحمل والرضاعة

يمكن استخدام كريم زاكان في الضرورة القصوى أثناء فترة الحمل والرضاعة ولكن يجب استشارة الطبيب في حالة استخدامه لمدة طويلة وعلى مساحة واسعة من الجسم .

تحذيرات استخدام كريم زاكان

لا ينصح باستخدام كريم زاكان لمدة تزيد من أربع أسابيع بدون استشارة الطبيب .

يستخدم كريم Zakan بحذر لمن يعانون من أمراض الكبد والكلى والدم .

لا يجب استخدام كريم زاكان في حالة الحساسية من مكونات العقار .

الاثار الجانبية لكريم زاكان

عند استخدام كريم Zakan لعلاج فطريات الجلدية قد يصاحب استخدام الكريم ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

الحرقة والحكة في مكان استخدام الكريم .

احمرار الجلد .

تهيج الجلد .

جفاف الجلد .

ظهور طفح جلدي .

سعر كريم زاكان

Zakan 2 % سعر العبوة 7 جنية مصري .

موقع محتوي غير مسئول عن استخدام كريم زاكان بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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