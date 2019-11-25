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كريم زاكان لعلاج الفطريات الجلدية Zakan Cream

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كريم زاكان لعلاج الفطريات الجلدية Zakan من خلال موقع محتوي , يحتوي كريم زاكان على مادة كيتوكونازول وهي مادة مشتقة من الإيميدازول الاصطناعي والتي لها فاعلية كبيرة في القضاء على الفطريات الجلدية والخمائر التي تسبب الأمراض .

دواعي استخدام كريم زاكان

  • كريم مضاد للفطريات واسع المجال .
  • علاج الفطريات التي تصيب فروة الرأس .
  • علاج التينيا التي تظهر على الرقبة وبين الأصابع وعلى اجزاء مختلفة من الجسم .
  • علاج الفطريات التي تظهر بين أصابع القدم .
  • علاج تينيا القدم .
  • تينيا الفخذ .
  • علاج داء المبيضات الجلدي .
  • التهاب الجلد الدهني .
  • علاج فطريات التي تسبب اسمرار المنطقة الحساسة .
  • فطريات التي تصيب الاظافر .
  • التهابات الحفاضات نتيجة الإصابة بالفطريات .
  • الفطريات أسفل منطقة الثدي عند النساء .

جرعة كريم زاكان

  • الجرعة الاعتيادية : يتم وضع الكريم بمعدل مرتين في اليوم ويستمر العلاج من 1- 4 أسابيع .
  • علاج فطريات الأظافر تصل مدة العلاج من 3 -4 شهور .
  • لعلاج التهاب الجلد الدهني يتم وضع الكريم مرتين في اليوم ويغطي المنطقة المصابة والأماكن المحيطة بها ويستمر العلاج حتى 4 أسابيع .
  • مدة علاج تينيا القدم تصل إلى 6 أسابيع .
  • يجب الإلتزام بالجرعة ومدة العلاج التي يحددها الطبيب المعالج .
  • كريم زاكان مع الحمل والرضاعة
  • يمكن استخدام كريم زاكان في الضرورة القصوى أثناء فترة الحمل والرضاعة ولكن يجب استشارة الطبيب في حالة استخدامه لمدة طويلة وعلى مساحة واسعة من الجسم .

تحذيرات استخدام كريم زاكان

  • لا ينصح باستخدام كريم زاكان لمدة تزيد من أربع أسابيع بدون استشارة الطبيب .
  • يستخدم كريم Zakan بحذر لمن يعانون من أمراض الكبد والكلى والدم .
  • لا يجب استخدام كريم زاكان في حالة الحساسية من مكونات العقار .

الاثار الجانبية لكريم زاكان

عند استخدام كريم Zakan لعلاج فطريات الجلدية قد يصاحب استخدام الكريم ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

  • الحرقة والحكة في مكان استخدام الكريم .
  • احمرار الجلد .
  • تهيج الجلد .
  • جفاف الجلد .
  • ظهور طفح جلدي .

سعر كريم زاكان

  • Zakan 2 % سعر العبوة 7 جنية مصري .

موقع محتوي غير مسئول عن استخدام كريم زاكان بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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Cream Zakan الجلدية الفطريات زاكان كريم لعلاج
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