كسر هجوم حوثي جديد وسط تصعيد واسع في الحديدة

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-05-03 11:53:11

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

مصادر عسكرية قالت أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات شرق الدريهمي، بعد أن خاضوا معها اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

جاء الهجوم غقب قصف حوثي على الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة .

التصعيد المتواصل للمليشيات زادت وتيرته خلال أيام رمضان ووسعت عملياتها اليومية في حبهات حيس والتحيتا والدريهمي.

>> تحركات حوثية ولقاءات لمشرفي 3 محافظات في الحديدة تبحث “خطط استعادة الساحل”

وتكرس اجتماعات مكثفة لمليشيات الحوثي على المستوى القيادي في الحديدة برئاسة أبو علي الكحلاني مدير الأمن، لمناقشة “كيفية استعادة الساحل”، بمشاركة مشرفين من ثلاث محافظات تزامناً مع تصعيد متواصل للعمليات العسكرية في جبهات التحيتا/الجبلية، الدريهمي، حيس، وصلت إلى تنفيذ ثلاث عمليات هجومية وزحوف في يوم واحد.

في هذا الصدد عقد اجتماع أواخر الأسبوع الماضي، لمشرفي ريمة و بُرع وجبل راس، رأسه الكحلاني، في قاعة الابداع بشارع الميناء، وقد احيط الاجتماع بسرية تامة، وفقا لمصادر نيوزيمن الميدانية والراصدين.

وعلى صلة بالتحشيد والتجنيد من المديريات والمحليات تفيد المعلومات ان المتحوث محمد يحيى إبراهيم قوزي، والمسؤول الأمني بمديرية القناوص المدعو أبو بشار، وصلا مؤخرا الى الحديدة، وسلما دفعة جديدة قوامها 11 فردا لدعم جبهة الساحل وتم تسليمهم الى أبو علي الكحلاني مدير أمن المحافظة، والذي يتسلم المجندين من مشرفي المراوعة والزيدية وباجل والقناوص ومديريات شمال وشمال شرق الحديدة تباعا.