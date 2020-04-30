كسر وتكبيد هجومين حوثيين في جنوب الحديدة

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-04-30 23:13:27

كسرت القوات المشتركة في الساحل الغربي هجومين شنتهما المليشيات الحوثية في كل من حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة غداة تحذير مصادر ميدانية لنيوزيمن من تحشيدات واستحداثات قتالية متواصلة.

وقال مراسل نيوزيمن في التحيتا، إن القوات المشتركة تصدت مساء اليوم الخميس لهجوم حوثي على أطراف مدينة التحيتا في محاولة للتقدم إلى مركز المديرية تحت تغطية نارية كثيفة.

وفي حيس تصدت القوات المشتركة لزحف واسع من قبل المليشيات الحوثية وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكان أكد لنيوزيمن مصدر عسكري في القوات المشتركة المرابطة بجبهة حيس رصد تحركات متواصلة للمليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها بمحيط المدينة واستمرار الاستحداثات القتالية.

وأشار المصدر إلى رصد تحركات لمجاميع حوثية في عدد من المزارع والمناطق السكنية التي أخليت من السكان واستولت عليها عناصر المليشيات وتواصل الاستحداثات وأعمال الحفر ونصب المتاريس والخنادق.

وفي السياق نفسه قال راصدون لنيوزيمن، إن المليشيات تستقدم مسلحين وتكدس أسلحة في عدد من الورش ومعامل إعداد وصناعة “البُلُك” باتجاه مدينة حيس.

القوات المشتركة رصدت، يوم الاثنين أيضاً، تحركات لمجاميع من مسلحي المليشيات الحوثية في مزارع قاسم حسين، وهو ما يؤكد نوايا المليشيات للتصعيد العسكري، بحسب مصدر ميداني.

وفتحت مجدداً مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.