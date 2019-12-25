كسوف تاريخي للشمس غدًا في اليمن وبعض دول العالم .. (موعد بدء ونهاية الكسوف في صنعاء وباقي المدن)

يشهد العالم أجمع واليمن ودول الخليج العربي بشكل خاص ، ظاهرة فلكية نادرة، مع إشراقة يوم غد الخميس، تتمثل في كسوف شمسي تاريخي من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

ويترقب الفلكيون تلك الظاهرة النادرة؛ حيث استعدوا لمتابعتها بوسائل التقنية الفلكية المتاحة لديهم والتي تمكّنهم من رصد الحدث.

ومن جهته أعلن فلكي يمني، عن موعد كسوف الشمس(البداية والنهاية) على كافة المدن اليمنية، وأبرز المدن في دول الشرق الأوسط.

وقال الفلكي أحمد الجوبي، أن يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩م سيحدث كسوف حلقي للشمس على قارة آسيا لمدة ٣ ساعات و٢٦ دقيقة.

وأشار الجوبي الى أن الكسوف سيستمر بقرص الشمس لمدة ٣ دقائق و ٤٠ ثانية كحد أقصى وكذلك سيكون كسوفا جزئيا على قارة آسيا وأجزاء من قارة افريقيا واستراليا لمدة ٥ ساعات و ٣٥ دقيقة.

واضاف: يبدأ الكسوف الجزئي عالمياً الساعة ٥:٢٩:٤٣ صباحا وينتهي الساعة ١١:٠٥:٣٦ قبل الظهر ويبدأ الحلقي الساعة ٦:٢٤:٣٦ صباحا وينتهي ١٠:٠٠:٥٣ صباحا.

ولفت بان مركز الكسوف الحلقي على سومطرة الساعة ٨:١٧:٣٦ صباحا (بتوقيت مكة المكرمة) .

ونشر الجوبي في الجدول المرفق توضيحا بأوقات الكسوف المتوقع صبيحة يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩، على المدن اليمنية و عواصم الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر هنا انه لا ينصح بالنظر دون حماية إلى الشمس خلال هذه الظاهرة، فرغم جمال المشهد، فإن الأشعة الصادرة عن الشمس تظل خطيرة للعين المجردة، وستكون بحاجة إلى نظارات خاصة.