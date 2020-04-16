كشافة أبين تنفذ حملة تعقيم لمساجد مدينة زنجبار

نفذت صباح يوم الاربعاء في مدينة زنجبار مفوضية الكشافة والمرشدات بأبين حملة تعقيم لمساجد المدينة وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة تحت شعار احم نفسك ، احم بلدك ، حمايتك مسؤوليتنا .

وقد شملت الحملة مسجد الحاج احمد ، ومسجد الجامع ، ومسجد جنيد ، ومساجد حي سواحل بالإضافة لتعقيم باحات المساجد و الممرات والحمامات بمادة الكلور الذي تم تزويد فريق الرش به من قبل مستشفى زنجبار بجهود الدكتور منتصر العمودي منسق الطوارئ بالمحافظة، وذلك لحماية المصلين من الامراض ووقايتهم من الأوبئة و الفيروسات تزامناً مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

واكد مفوض تنمية القيادات الكشفية بالمحافظة القائد/ أحمد ناصر عوض ان حملة التعقيم التي نفذتها اليوم مفوضية الكشافة بالمحافظة بسواعد شبابها وبجهود ذاتية ومساعدة اهل الخير الذين حرصوا على إقامة الحملة وعملنا الانساني الذي استهدف مساجد المديرية بزنجبار .

واضاف استهدفنا خمسة مساجد في اليوم الاول وسنستمر حتى تعقيم كافة مساجد المدينة فكشافة أبين من المجتمع ونعلم جيداً بحجم الواجب المحتم علينا تجاه المجتمع ومسؤوليتنا في مثل هده الظروف ،واستشعاراً بالمسؤولية نفذنا حملتنا الانسانية في المديرية وهذا اقل واجب نقدمه لبيوت الله تعالى لكثرة المصلين والمساجد بحاجة للعناية و الوقاية ولكن لا تتوفر لدينا الامكانيات ونعمل حسب المتاح .

وتقدم مفوض تنمية القيادات بشكره وامتنانه لدكتور منتصر العمودي منسق برامج الطوارئ بالمحافظة لتقديمه دبب الرش والمبيدات

وثمن مساهمة مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية ودورهم الكبير في إنجاح حملتنا التي كان لها ارتياح وسرور كبير في نفوس مسؤولين المساجد .