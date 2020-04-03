كشافة شبوة تشارك في النزول الميداني للتوعية والحد من مخاطر كورنا

تحت إشراف لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة شاركت مفوضية الكشافة بالمحافظة الممثلة لمكتب الشباب والرياضة بالمحافظة في الحملة التوعوية التطوعية الخاصة بمرض كورونا وطرق الوقاية منه

حيث دشن الوكيل الاول بمحافظة شبوة ورئيس لجنة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا الدكتور عبدالقوي لمروق

وبمرافقة أعضاء اللجنة الأستاذ سالم حنش مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والاستاذ محسن عوض سنان مدير مكتب الشباب والرياضة والمفوض العام للكشافة بالمحافظة

والدكتور عيدروس بارحمه مدير مكتب الصحة وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية ومدير منظمة شباب شبوة الأستاذ أحمد خيران

كانت هذه الحملة برعاية منظمة شباب شبوة

وتهدف هذه الحملة الى تنبية الناس إلى مخاطر هذا المرض الفتاك وكيفية مواجهته وكيفية طرق الوقاية منه وقد شارك فريق الكشافة الى جانب الفرق في تنفيذ الحملة وذلك عبر النزول الميداني وتوزيع البروشورات والملصقات وايضآ النزول الى المحلات التجارية للتوعية بأخطار هذا المرض وكيف يمكن للفرد ان يحمي نفسه ومجتمعه منه

هذا وقد تحدث رئيس منظمة شباب شبوة

م.احمد خيران الزبيدي الى تنبية الناس من مخاطر هذا المرض الفتاك وكيفية مواجهته وكيفية طرق الوقاية

وأشار خيران إلى أن الحملة تستهدف جميع مديريات المحافظة وسيوزع خلالها اكثر من 10 الف ملصق وبروشور ويشارك فيها أكثر من 360 متطوع ومتطوعة من عموم المديريات وقد شارك في هذه الحملة الفرق التطوعية التابعة لمنظمة شباب شبوة .

كما صرح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان حيث قال : في البداية نشكر منظمة شباب شبوة على هذه الحملة التوعوية والتي تستهدف المجتمع

لمواجة مرض كورونا

كما نحث جميع المنظمات أن تحذو حذوهم والعمل على تثقيف المواطن على مخاطر هذا الفيروس الذي يعد من أخطرالفيروسات

كما يتقدم مكتب الشباب والرياضة ومفوضية الكشافة بمحافظة شبوة بالشكر والتقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف البكري والقائد الكشفي مشعل الداعري المفوض العام للكشافة اليمنية على اهتمامهم ورعايتهم لمثل هذه المبادرات الكشفية .

هذا ومن جانب آخر استضاف مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة

الفريق التطوعي لمركز الطوارئ بالمحافظة

والفريق الكشفي وقيادته الكشفية على وجبة عشاء تم خلالها مناقشة التعاون بين الفريق التطوعي لمركز الطوارئ ومكتب الشباب والرياضة لمواجهة مرض كورونا الفتاك حضر اللقاء عدد من اعضاء لجنة الطوارئ التطوعيه ومن جانب الكشافة القائد انور سعيد عضو مجلس إدارة جميعة الكشافة والمرشدات اليمنية وسكرتير مفوضية الكشافة شبوة والقائد الكشفي قيس غرامة.

وقد ثمن الجميع هذه المبادرة التي تعزز روابط المحبة والتعاون بين الفرق الشبابية والتوعوية التي يجب ان تقف صفآ واحد لمواجهة هذا الوباء الفتاك.

*من قيس غرامه