كفاين: يزور شركة حوف للأسماك والأحياء البحرية م المهرة ويطلع على نشاطها





إطلع وزير الثروة السمكية أ/فهد سليم كفاين صباح اليوم الخميس، على نشاط شركة حوف للأسماك والأحياء البحرية، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة وخلال الزيارة أستمع الوزير كفاين من مدير شركة حوف للأسماك والأحياء البحرية /أحمد صالح التميمي، إلى شرح حول نشاط الشركة وحجم الانتاج والتصدير وآليات زيادة وتحسين مستوى الجودة واضاف أن الشركة تأسست عام 2004 من قبل عدد من المستثمرين بقدرة إستيعابية بلغت 35 طن ( تجميد) و1400 طن (حفظ) أسماك وهي مستمرة في نشاطها وعملها رغم الصعوبات..!

واشاد الوزير بأهمية دور القطاع الخاص في تنشيط القطاع السمكي وبالأعمال التي تقوم بها شركة حوف التي تعد إحدى كبرى الشركات المتخصصة في المجال السمكي ويعمل فيها كادر محلي بنسبة 100% وبإمكانيات .. لافتاً إلى أن توجه الحكومة يسير نحو تحسين مستوى الانتاج والجودة وتعزيز كفاءة المؤسسات والأفراد والشركات عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص..!

ووجه الوزير كفاين، رئيس الهينة العامة للمصائد السمكية المهندس عبدالناصر عويض كلشات، بتوفير أرضية لشركة حوف للأسماك والأحياء البحرية، لبناء مصنع ثلج بالشركة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص..!

بدوره، ثمن مدير شركة حوف، إهتمام الحكومة بالقطاع الخاص وتذليلها كافة الصعوبات التي تواجهها لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في نشاطها وعملها رغم الصعوبات التي تواجهها..!