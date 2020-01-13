كفى تذبذباً.. رسالة شكر ساخرة من ريال مدريد لبارتوميو!

سبورت 360 – ليالي حزينة يعيشها جمهور برشلونة الإسباني بسبب الأوضاع المشتعلة في الكامب نو في الفترة الحالية و كل ذلك بسبب إدارة النادي.

خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد لم تكن نهاية العالم بغض النظر عن أخطاء المدرب إرنستو فالفيردي ، لكن من الغباء أن تهدم الإدارة ما بُني طوال الموسم بسبب تسريبات لم تستطع ضبطها.

النادي الكتالوني لم يكن ينوي اقالة المدرب فالفيردي من منصبه و كان يحضر للتعاقد مع تشافي هيرنانديز بشكل مفاجئ ، حتى لو تعثرت المفاوضات كان سيصل للفريق في الصيف المقبل ، سيناريو مثالي لو تم بالفعل لكن الواقع كان بعيداً عنه كل البعد.

نية لم تكن موجودة وتذبذب في القرار

كنت أرى أن إقالة فالفيردي ليست الحل في هذا التوقيت من الموسم كي لا تؤثر على استقرار الفريق في البطولات التي ينافس عليها خاصة أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بنفس عدد النقاط مع ريال مدريد و ينتظره مواجهتين مع نابولي الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن بعدما كثر الحديث في وسائل الاعلام الإسبانية والأوروبية عن حفنة من الأسماء سيخلف أحدهما فالفيردي في تدريب الفريق ، أصبحت نفسية المدرب الباسكي متدنية للغاية.

و خرجت علينا بعض التقارير في الساعات الماضية لتفيد بأن برشلونة تراجع عن فكرة اقالة فالفيردي و سيستمر المدرب في منصبه حتى نهاية الموسم.

علاج خطأ بخطأ أكبر

البارسا بذلك يعالج خطأ بخطأ أكبر بكثير ، فكرة استمرار فالفيردي بعد ثورة التقارير الصحفية عن المدرب القادم لبرشلونة ، ستدمر موسم البارسا بالكامل.

بأي عقلية تفكر إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو ؟ هذه الإدارة يبدو أنها تعمل لمصلحة ريال مدريد و ليس لصالح البارسا ، فاقدة تماماً لأي عقل أو منطق في أي خطوة يتم اتخاذها ، لو كان الريال حقاً يريد أن يضر بغريمه التقليدي والذي يقاتله للفوز بلقب الليجا هذا الموسم ، لما فعل أكثر مما فعله بارتوميو وحاشيته في الفترة الحالية.

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