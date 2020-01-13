كلاسيكو الأرض فى كل شىء.. ريال مدريد يعادل بطولات برشلونة بـ91 لقبا.. السوبر الإسبانى آخر ألقاب الملكى.. المرينجى ينفرد بصدارة دورى أبطال أوروبا.. والبارسا يتفوق فى كأس الملك والسوبر الأوروبى



إنه حقا كلاسيكو في كل شيء، وسيبقي دائما يتوهج بالمنافسة الأبدية بين أعظم فريقين في العالم ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة بطلا أسبانيا والأندية العالمية ، ليكتب سويا رحلة المجد والتفوق الكروي لمواسم عديدة .





وتوج فريق ريال مدريد الاسباني بلقب بطولة السوبر الاسباني على حساب جاره أتلتيكو مدريد في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 ، بعدما أقصى الروخي بلانكوس برشلونة من قبل النهائي عقب الفوز عليه بقلب الطاولة في مباراة مثيرة 3-2 .





وبهذا اللقب تمكن الملكي الريال من التساوي مع غريمه التقليدي برشلونة في عدد البطولات حيث توج كل منهما بـ 91 بطولة مختلفة خلال مشاركتهما المحلية والقارية والعالمية .







ويرصد سوبر كورة بطولات ريال مدريد 91 لقبا والتي جاءت كالتالي :









ألقاب ريال مدريد 91 لقباً





33 دوري أسباني “الليجا”







19 كأس الملك







11 سوبر أسباني







1 لقب كأس الدوري الاسباني







13 دوري أبطال أوروبا







7 كأس العالم للأندية



4 السوبر الأوربي



2 دوري أوروبي



1 كاس ايفا دورتى























ألقاب برشلونة الاسباني 91 لقباً









26 دوري أسباني “الليجا”



30 كأس الملك



13 سوبر أسباني



2 كأس الدوري



5 دوري ابطال أوروبا





3 كاس العالم للأندية



5 السوبر الأوروبي







4 كأس الكؤوس الاوربية



3 كاس ايفا دورتي



