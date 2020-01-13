أخبار نادي برشلونة

كلاسيكو الأرض فى كل شىء.. ريال مدريد يعادل بطولات برشلونة بـ91 لقبا.. السوبر الإسبانى آخر ألقاب الملكى.. المرينجى ينفرد بصدارة دورى أبطال أوروبا.. والبارسا يتفوق فى كأس الملك والسوبر الأوروبى

14 يناير، 2020
0
كلاسيكو الارض


إنه حقا كلاسيكو في كل شيء، وسيبقي دائما يتوهج بالمنافسة الأبدية بين أعظم فريقين في العالم ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة بطلا أسبانيا والأندية العالمية ، ليكتب سويا رحلة المجد والتفوق الكروي لمواسم عديدة .


وتوج فريق ريال مدريد الاسباني بلقب بطولة السوبر الاسباني على حساب جاره أتلتيكو مدريد في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 ، بعدما أقصى الروخي بلانكوس برشلونة من قبل النهائي عقب الفوز عليه بقلب الطاولة في مباراة مثيرة 3-2 .


وبهذا اللقب تمكن الملكي الريال من التساوي مع غريمه التقليدي برشلونة في عدد البطولات حيث توج كل منهما بـ 91 بطولة مختلفة خلال مشاركتهما المحلية والقارية والعالمية .

 

ويرصد سوبر كورة بطولات ريال مدريد 91 لقبا والتي جاءت كالتالي :


 

ألقاب ريال مدريد 91 لقباً
 

33 دوري أسباني “الليجا”

 

19 كأس الملك

 

11 سوبر أسباني

 

1 لقب كأس الدوري الاسباني

 

13 دوري أبطال أوروبا

 

7 كأس العالم للأندية

4 السوبر الأوربي

2 دوري أوروبي

1 كاس ايفا دورتى

 


 

 


 

ألقاب برشلونة الاسباني 91 لقباً
 

 

26 دوري أسباني “الليجا”

30 كأس الملك

13 سوبر أسباني

2 كأس الدوري

5 دوري ابطال أوروبا


3 كاس العالم للأندية

5 السوبر الأوروبي

 

4  كأس الكؤوس الاوربية

3 كاس ايفا دورتي

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آخر أبطال ألقاب أوروبا الأرض الأوروبى الإسبانى السوبر المرينجى الملك الملكى بـ91 برشلونة برشلونة ضد الريال بصدارة بطولات دورى ريال ريال مدريد ريال مدريد ضد برشلونة شىء فى كأس كل كلاسيكو كلاسيكو الارض لقبا مدريد والبارسا والسوبر يتفوق يعادل ينفرد

إقرا أيضا

Photo of كفى تذبذباً.. رسالة شكر ساخرة من ريال مدريد لبارتوميو!

كفى تذبذباً.. رسالة شكر ساخرة من ريال مدريد لبارتوميو!

14 يناير، 2020
Photo of خيبة أمل روما وصدمة ليفربول ومحطات ساهمت في الإطاحة بفالفيردي من برشلونة

خيبة أمل روما وصدمة ليفربول ومحطات ساهمت في الإطاحة بفالفيردي من برشلونة

14 يناير، 2020
Photo of بيان من فالفيردي بعد إقالته من تدريب برشلونة

بيان من فالفيردي بعد إقالته من تدريب برشلونة

14 يناير، 2020
Photo of عاجل .. فالفيردي يودع برشلونة

عاجل .. فالفيردي يودع برشلونة

14 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق