كلاسيكو محتمل بين برشلونة وريال مدريد فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا



وضعت قرعة الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال أوروبا ، مواجهة نارية محتملة في نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة 2019-2020 بين ريال مدريد الإسبانى الأكثر تتويجا باللقب على مر العصور أمام غريمه التقليدي برشلونة، حال نجاح الفريقين الملكى والكتالونى في حجز مقعدهما بالمربع الذهبى للمسابقة رغم صعوبة المهمة.







ومن المقرر أن يلتقى ريال مدريد مع مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر، وفى حال تأهله سيلتقى مع الفائز من مباراة ليون ويوفنتوس في ربع النهائي.







أما برشلونة فيلتقى مع نابولى في إياب ثمن النهائي، ثم تنتظره مواجهة صعبة للغاية في الدور ربع النهائى مع الفائز من مواجهة تشيلسي وبايرن ميونخ، وحال نجاحه في التأهل سيضرب موعدا من العيار الثقيل مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي.







قرعة ربع النهائي

1. ريال مدريد / مانشستر سيتي – ليون / يوفنتوس







2 – لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد







3. نابولي / برشلونة – تشيلسي / بايرن ميونخ







4 – أتالانتا ضد باريس سان جيرمان















قرعة نصف النهائي

1. الفائز من المباراة 1 في ربع النهائي ضد الفائز من المباراة 3







2. الفائز من المباراة 2 في ربع النهائي أمام الفائز من المباراة 4















من المقرر أن تقام المباريات المتبقية من دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا يومى 7 و8 أغسطس المقبل، ثم تلعب لقاءات دور ربع النهائي في أربع أيام ابتداءً من 12 من شهر أغسطس القادم وحتى 15 من نفس الشهر، بينما ستلعب لقاءات دور نصف النهائي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أغسطس، على أن يقام النهائي في 23 من نفس الشهر.

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