كلمات جميلة لصديقتي قصيرة

الصديقة هي رفيقة الحياة، في المواقف الصعبة والجميلة، فكم هو جميل أن تمتلك صديقة تخفف عنك وقت الضيق، تستمر معك وقت الفراغ، وتتشارك معك الفرح، وتبوحين لها بكل أسرارك وكأنها الأخت الحقيقية لك التي لم تنجبها أمك.

كلمات عن صديقتي توأم روحي

عندما نتحدث عن الصديقة فإن الكلام لا ينتهي، فهي توأم الروح، والنص الآخر لصديقتها الذي يكملها، لذلك يمكن للصديقة أن تفيض بمشاعرها الكثيرة إلي صديقتها، ومن أجمل كلمات الصداقة:

هناك أرواح كالبلسم نقية بيضاء أصحابها ذو قلوب نابضة قلوب حيه وفيه بمعنى الكلمة صديقتي بجروحك أتألم مهما أبعدتنا الحياة والظروف ثقي أنت في قلبي وروحي دمتي صديقتي.

نقية بيضاء أصحابها ذو قلوب نابضة قلوب حيه وفيه بمعنى الكلمة صديقتي بجروحك أتألم مهما أبعدتنا الحياة والظروف ثقي أنت في قلبي وروحي دمتي صديقتي. فريدة أنت لا تشبهين أحدا تشبهين كل الجمال الذي يلون الأرض تشبهين أشياء لا يمكن أن ترى تشبهين الأحلام والرؤى لقلبك السعادة حبيبتي.

أنرتي السماء وكأنكي نجم ساطع وزينتي الليل وكأنكي البدر حقا أنتي رائعة بكل ما فيكي صديقتي أنت وفاء في زمن قل فيه الوفاء بلوحة جميلة هي نبراس للعطاء لك الياسمين مني شكرا لك يالغاليه.

صديقتي بقدر ما احبك اسأل الله أن يبعد عنك كل ما يحزنك ويؤلمك. أنك أعمق من كونك صديقتي انك روح ولربما شيئا يميل إلى أحبك. أحبك لأنك صديقتي وحبيبتي وعائلتي.

شكرا لكونك صديقتي اللطيفة بل وكأنك بمثابة طبطبة على كل جرح، احبك جدًا.

سيرافقك قلبي حتى آخر العمر ونهايات المشيب، صديقتي الأولى منذ نعومة أظفارنا حتى الآن، أنت اللحظة الحلوة بكل يوم من عمري، لأنك صديقتي وحبيبتي والشخص القريب على قلبي، سأفعل ما بوسعي لكي أجعلك سعيدة لأني أحبك جدًا جدًا.

أحبك يا صديقتي منذ أن عرفتك وسأضل أحبك حتى أضع كفي بكفك في الجنة.

وكأنك يا صديقتي مدينة ورد بعمق قلبي لا تذبل أبدا كما وكأنك حياة تتورد بي احبك.

كلام لصديقتي بالعامية

حين تتحدث عن الوفاء والإخلاص والحب، فأنت بذلك تعني الصداقة، وحب الأصدقاء لبعضهم البعض، ويمكن أن تعبر عن حبك لصديقتك بالعامية أو حتى بعدة لغات، ومن الكلام للصديقة بالعامية:

صحبتي و. أنا… أنا ليا واحدة صحبتي لا دي حبيبتي قالت يوم خليني أشيل عنك هموم مسكينة هي كمان كتفها شايل ومن تقل الهموم يا حبيبتي كل واحد على همه قادر ربك لما يصيب بيصبر قبل ما بيبلي ويقدر صرخت فيا بعنترية يا بت ما يهمكيش صحبتك ياما اتحملت علشان تعيش صحبتك ياما قاست وعلي كله برجليها داست ارمي همومك عليا ولا تنعي للدنيا هم ولا ليا ده الهم لما بيتقسم بيقل ويصغر وعليكي وعليا ما بيأثر. طب يا صحبتي شيلي عني شوية أشيل عنك شوية دانا اللي ليكي وانتي اللي ليا.. بس خدي بالك مني وأوعي يوم تتخلي عني شدت دراعي بغشوميه بس وفي عينيها حنية وده برضه كلام تقوليه ليا طيب طيب ما تزعليش دنا من غيرك مقدرش أعيش.. يالا يا أختي خدي حبة من همي هاتي يا نني العين …يااااااه ده انتي همك تقيل مش قلت لك.. بس ولا يهمك وفي يوم التفت حواليا وما لقيت صحبتي ديا اتصلت بيها ودورت عليها اللي قالي دي تعبانة واللي قال دي نايمة ولا دريانة خير يا صحبتي رحتي فين من مودتي آه يا حبيبتي بالله عليكي ما تأخذنيش …أه أصلي وأصلي وأصلي طبطبت عليها وبوست راسها وكمان أيديها ورسمت علي وشي احلى ابتسامة وقلت لها بحنية ارمي همومك عليا ولا تنعي للدنيا هم ولا ليا صحبتك ياما قاسيت وعلي كله برجليها داست…وعجبي

شعر الي صديقتي الغالية

عند الحديث عن الصديقة الغالية، فإن الكلام ينهمر دون تفكير، بل هي مشاعر الحب الفياضة التي تبوح بما في داخل النفس، فيخرج الحب المكنون في القلب بين عبارات الحب والوفاء إلي الصديقة فها هو الشاعر القروي رشيد سليم الخوري حين تحدث عن الصداقة قال:

لا شيء فِي الدُّنْيـا أَحَـبُّ لِنَاظِـرِي

مِـنْ مَنْظَـرِ الخِـلاَّنِ والأَصْحَـابِ

وأَلَـذُّ مُوسِيقَـى تَسُـرُّ مَسَامِعِـي

صَوْتُ البَشِيـرِ بِعَـوْدَةِ الأَحْبَـابِ

ويقول جميل الزهاوي:

عاشِـرْ أُنَاسـًا بِالـذَّكَـاءِ تَمَيَّـزُوا

واختر صَدِيقَكَ من ذَوِي الأخلاق

رسائل حب لصديقتي

الصديقة مثل الشمس الساطعة التي تنير الطريق لصديقتها، كما أنها ستظل بجانبها، تساندها في كل لحظة تحتاج إليها فيها، فهي رفيقة الدرب وسند الحياة لصديقتها الغالية، ومن كلام الحب في الصديقة:

صديقتي وأختي وملهمتي أنت الوطن الذي يحيطني بالسعادة دائمًا أنت نعمة أعوذ بالله من زوالها.

الكثير من الأشياء الجميلة أنت يا صديقتي كخبر سار في يوم جميل..

كابتسامة صادقة في وجه بشوش كنسمة هواء في صباح مشرق وربما أنت أجمل من ذلك بكثير.

بأصدق المشاعر وبأشدّ الكلمات الطيبة النابعة من قلب وفيّ، أقدم شكري وامتناني لمن كانوا سبب في استمرار واستكمال مسيرة حياتي.

من أيّ أبواب الثناء سندخل وبأيّ أبيات القصيد نعبر، وفي كلّ لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر، كنت كسحابة معطاءة سقت الأرض فاخضرّت.

للنجاح أناس يقدّرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، لذا نقدّر جهودك المضنية، فأنتَ أهل للشكر والتقدير. فوجب علينا تقديرك.

كلام جميل لصديقتي الغالية

ستبقي الصديقة في منزلة الأخت، لن تستطيع تركها مهما فرقت بينهم ظروف الحياة، فدائمًا تبقى رفيقة الدرب الوفية، التي تقف بجانب صديقتها وقت الشدة، وتخرجها دائمًا من الأوقات العصيبة والمحزنة، ومن الكلام الجميل للصديقة:

كوني معي صديقتي فلن أجد معنى ل السعادة إلا بقربك أنتي صفحتي البيضاء التي انقش عليها حكاياتي وهموم حياتي. صديقتي حتى تتجعد الأيدي ويزينا الشيب أريدك بقربي دائمًا.

سعادتي رؤيتك كلماتك ابتسامتك صوتك وأكثر من ذلك بكثير فمجرد نطق اسمك يسعدني. صديقتي احبك ك طهر جمعني بك كقدر كتب أن تكوني أختا لم تلدها أمي.

هل أخبرتك أن قلبك لي وطن يجعلني أبتسم دون سبب فقط قربك يبهجني. إني احبها يا الله ف أجعلها بقربي ولا ترح قلبا أراد بها شرا.

صديقتي اللي استطعت إخبارها مالم أخبركم به التي تعلم بكل ما يحدث لي في عالمي الخارجي والداخلي احبك.

أعرفك ي صديقي جيدا فلا يضرني م قاله الناس عنك.

صديقتي وأختي وملهمتي أنت الوطن الذي يحيطني بالسعادة دائمًا أنت نعمة أعوذ بالله من زوالها.

كلمات لأعز صديقة قصيرة

يدور في الذهن الكثير من الكلام، الذي مهما قيل لن يكون كافي لوصف الصديقة الغالية، فتكاد الصديقة أن تصبح قطعة من صديقتها، فتظل الصديقة دائمًا هي الحضن الدافئ لصديقتها، ومن أحلي الكلام في الصديقة ما يلي:

صديقتي انتي جنة الدنيا أنت عائلة أخرى أنجبتها أيامي سعادتي ضحكتي حياتي ابتسامتي روحي جميعهم لك معنى واحد صديقتي أنتي عشق لا ينتهي.

صديقتي لا تحزني فالحزن لا يليق ب مطلقا فقد خلقتي لتبتسمي وتضحكي لتجعلينا نبتهج حين نراك سعيدة إني أرى الحزن في عينيك وأكره ذلك شعور بداخلك الذي يؤذيك أنت قوية أنا أعلم هذا وتستطيعين التغلب على أية مصاعب ابتسمي فقط ابتسامتك أجمل من الحياة ذاتها.

وقد تظن صديقتي بأنها فقط صديقة ولكنها الحياة وكل ما أحب.

مهما نطقت الألسن بأفضالها ومهما خطّت الأيدي بوصفها، ومهما جسّدت الروح معانيها، تظلّ مقصّرة أمام روعتها وعلوّ همتها، أسعدك المولى وجعل ما تقدّمه في ميزان حسناتك.

تلوح في سمائنا دومًا نجوم براقة، لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقّب إضاءتها بقلوب ولهانة، ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة، فاستحقت وبكل فخر أن نرفع اسمها في عَليائنا.

كلام حلو لصديقتي

الصديقة هي المخرج لصديقتها من جميع الهموم، فكلمة أحبك ليست كافية لتعبر عن مشاعر الحب تجاه الصديقة، فالصديقة درة نادرة الوجود، فهي كالوردة في البستان، والنسيم العليل الذي يريح النفس، ومن أحلي الكلام للصديقة:

صديقتي انتي دعوة نقية بيضاء تحت المطر.

أنتي أعمق من كونك صديقتي أنتي رضا لقلبي.

كنتي مجرد صدفة وانخلق لي من بعدك حياة انتي الصحابة.

أنت صاحبتي التي تعادل ألفين نجمة بالسماء أنت صديقتي وأختي وشخصي المفضل أنت الجميع.

صديقتي التي ضلت صديقتي قولًا وفعلًا، أدام الله لي قلبك.

الحب الذي بداخلي لصديقتي أفضل بكثير من كلام العاشقين، ربي أحفظ لي صديقتي واجعلها قريبة من قلبي دائمًا.

صديقتي البعيدة اشتقت لكل صباح كان بجانبك ولتلك الأيام التي لم تكن فمخيلتي أنها ستصبح ذكرى.

هي ليست صديقتي فحسب بل هي نعمه أعوذ ب الله من زوالها يا صديقتي أحبك لليوم، للغد، للعمر الذي ﻻ‌ يعد وللأبد سلامتك ي عمري.

صديقتي مهما ابتعدت عنكم فستظلون بقلبي كما أنتم.

بعض الصديقات ليسوا أصدقاء وإنما أخوة تختلف نهايات أسمائهم

إن الكلمات لَتَتزاحم وتتسابق لكي تنظم أجمل عبارات الشكر والتقدير الذي تستحقيه أنتِ يا صديقتي العزيزة، إليكِ أنتِ يا رفيقة الدرب، ورفيقة الرحلة يا من قدمتي العطاء ولم تنتظري رد الجميل، أهدي إليكِ أجمل العبارات التي تحمل كل الشكر والتقدير.

إن الثراء لا يقاس بالمال، وإنما بالأصدقاء، وها قد أصبت من أثرى الأثرياء بصداقتك يا عزيزي ورفيقي.

صديقتي الغالي، أعطر التحية، وأطيب المني، وكل الاحترام لك أنتِ، أنت الغالية، جعلتني أرى الدنيا بألوان الخير والفرح، ومنحتيني الثقة والإرادة، تعلّمت منك الكثير، وأكثر ما يخجلني منكِ أنني حينما أخطئ بحقك، تأتي وتعتذري لي وأنا من أخطأ، فواخجلي منك، شكرًا جزيلًا لك وسامحيني على تقصيري بحقك، فأنتِ أجمل هدية من رب البرية.

عبارات صديقتي أحبك

أن حب الصديقة أمر لا يضاهيه شيء، فان صنيعها مع صديقتها ووجودها الدائم بجوارها وقت المحن، يجعل الكثير من الكلام غير كافي، ومن أجمل العبارات في حق الصديقة:

أن الجلوس معكي يا صديقي الغالية، يشبه عندي الجلوس فوق القمر فهو شي خيالي صعب أو قد يكون مستحيل التحقق، ولكن لو تحقق فكم سيكون ممتع هذا الأمر.

أنت أجمل مخلوقة رأيتها وعرفتها في الحياة.

يوجد العديد من الناس الذين لا تستطيع نسيانهم مهما طال الفراق.

عند رؤيتك يا أعز صديقة أشعر أن قلبي ينبض بين أضلعي.

لطف الله الخفي يأتي على هيئة أصدقاء يمتدون إلى قلبك فيعيدون إليه ربيعة.

إلى صديقتي التي تحارب تقلباتي الداخلية بصدر رحب.. أنا بنعيم لأنني اخترتك.

لا إراديا نظرت إلى صديقتي وذهبنا لها وكأن فكرة المبادرة لمساعدتها أتت إلى صديقتي التي ابتعدت عني.

لأنك جزء من روحي وليس فقط صديقتي، أدعو الله أن يجعلني سببا في منع وصول الحزن إلى قلبك.

صديقتي انتي نعمة

الصديقة الحميمة والغالية هي مثل أجمل صدفة صنعها القدر من أجل صديقتها، والتي دائمًا تحمد الخالق عليها، فهي المعنى الحقيقي للأخوة والوفاء بالعهد والقرب، ومن أجمل ما قيل في الصديقة:

يا صديقتي مهما طال الفراق بيننا، يبقئ شيئا ينبض فيني لك وحدك- اشتقت لك كثيرًا.

اشتقت لك ي شيء م يشبهه شيء صديقتي.

أستطيع أن أتجاوز كل غياباتهم غيابك فقط أتعثر به ي صديقتي اشتقتلك.

أنا مشتاق لك تعني محتاج أيامك الطيبة يا صديقتي.

تعب القلب وهو يقول لك مشتاق، مشتاق لك ي صديقتي

ك نقاء المطر هي صديقتي هي فرحتي ابتسامتها سعادة وفرحتي تكتمل بوجودها ربي يحميك من كل شر.

صديقتي اشتقت لك ولحديثك ولساعات تمضي ونحن لم نشعر بالوقت اشتقت لك بكل ما يحمله الاشتياق من معنى.

صديقتي احبك موت

أن الصديقة كالبلسم الذي يداوي الجروح لصديقتها، لذلك أن حب الصديقة شيء بديهي، ونتيجة أكيدة لما تجده الصديقة من اهتمام ومراعاة من صديقتها الغالية والحميمة، ومن كلام الحب للصديقة:

صديقتي الحياة لا شيء بدونكِ، أنتِ الحياة لكُل شيء أنتِ الحياة لِقلبي. يُقال أَن الأَصدقاء أوطانٌ صغيرة، ولكن أنتِ يا صديقَتي وطنٌ كبير.

صديقتي حبيبتي الأبديّة نجمتي البعيدة أنت دائمًا.

صديقتي أنت مثل الوردة كل ما أشوفها تجيب لي السعادة وابتسم.

الصديق الحقيقي هو الذي يحبك في الله دون مصلحة مادية أو معنوية.

صديقتي أحبك في الله

أن حب الصديقة الغالية ليس وليد اليوم، ولكنه عشرة سنين، فمنذ اللحظة الأولي التي تري فيها الصديقة تشعر أن الله وضع حب الصديقة في القلب، لذلك تشعر بحبها في الله:

الكثير من الأشياء الجميلة أنت يا صديقتي كخبر سار في يوم جميل.. ك ابتسامة صادقة في وجه بشوش ك نسمة هواء في صباح مشرق.

أنت صاحبتي التي تعادل ألفين نجمة بالسماء أنت صديقتي وأختي وشخصي المفضل أنت الجميع.

عبارات صديقتي اشتقت لك

تكاد الصديقة أن تصبح في حياة صديقتها شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، كما أن الحياة من دونها لا شيء، لذلك تشعر الصديقة بفارق كبير في الحياة عند غياب صديقتها، كما يحنون إلى الذكريات الجميلة التي مرت عليهم، ومن أجمل عبارات الحب للصديقة:

مشتاق لك والعيون تبين إحساسي حتى ولو شفتني هادي، ولا أتكلم احبك صديقتي.

ما أجمل أن يحتضنك شخص تعشقه ويقسو عليك في عناقه ويخبرك كم هو مشتاق لك كم أنا مشتاقة يا صديقتي.

صديقتي البعيدة تظل صديقتي حتى تفنى المسافات ونلتقي.

يكفيني من الحب أنها صديقتي صديقة السنين صديقة اللحظة الحلوة في كل يوم.

كانت حبيبتي وأختي وصديقتي وقت ضيقي أكثر إنسانه غطت عليا يعلم ربي كم مشتاقة لك.

أشتاق لكلماتك وحروفك الجميلة فلا تطولي الغيبة كثيرًا أشتاق لك واحبك.

اشتقت لك والقلب حن وجابك تعال أنا مشتاقك بغيابك من دونك الأيام ما هي حلوه صديقتي.

اشتقت لك يا صديقتي وين الأفيك، محتاجة لك بالحيل ودي أشوفك اشتقت اسولف معك واسمع حكاويك واللمة الحلوة وباقي مزوحك.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من عرض كلام حلو لصديقتي قصير، وتسعدنا مشاركتك بالموضوعات التي تريد أن تحدث عنها في المقالات القادمة، ويسعدنا تلقي كل استفساراتكم أسفل المقال