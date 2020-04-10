كلمة شكر لقيادة التهدئة ولم الشمل

من كبار القاده والسياسيين الموثوق بهم ومن مختلف مشارب الجنوب يقودون التهدائه والسلام وإعادة لم الشمل الجنوبي الذي كاد ينقسم ويتشظئ بعد الصدام المسلح في أغسطس الماضي.

ومن هولأء كما علمت من أسماء قادتنا الرموز الكبار اللواء ثابت جواس واللواء محمد راجح لبوزة واللواء علي قاسم طالب واللواء أحمد البصر واللواء صالح علي حسن واللواء صالح علي زنقل والعميد فضل طهشة والعميد محمد إسماعيل والعميد عبدالله زيد والعميد محمد المسلمي والعميد محمود صائل ومهندس المبادرة الإعلامي العميد علي منصور مقراط والعميد صالح المنصب والعميد علي السعدي والعميد علي الكود والعميد صالح الداعري والعقيد علي الذيباني ومن المسؤولين البارزين الداعمين للمبادرة اللواء فضل حسن واللواء أحمد عبدالله تركي واللواء أبوبكر حسين والعميد علي منصور الوليدي والعميد ناصر عبدالرب واللواء عبدالكريم الزومحي

هذا العمل يجسد روح الوطنيه المطلوب تجسيدها تفاعل والتفاف حولها بمصداقيه وطنيه والتعاطي معها بصدق الانتما الوطني وبالشعور الحسي والمعنوي انبثاقه وانتشار شراراته وانبعاث نيرانه من القلوب الصادقه استشعار بالوفا والحب

هذا العمل الوطني هوا جزئ من نضال الجميع وهوا احدا اهداف الانتماء يحتاج الى عمل تنظيمي واتصالات. ولقائات واجتماعات متسارعه لكل المكونات وكل الشخصيات في الداخل والخارج حتا توفي بطلب الئ عمل ثقافي واخلاقي واعلامي ينتشر باسرع مايكون ويصل الئ كل قلب فيه الرحمه والمصداقيه والحب للمصالحه والااجماع الوطني

فلابدمن تفعيله والتقارب بين كل المختلفين والفرقا غي الوطن شخصيات ومكونات واحزاب وقبائل ومناطقنريد نطرح القضيه، على حقيقتها بصدق للانطلاق نحو مصالحه بصدق دون تشنجات ولاضيق قلوب

والجنوب يجمعنا ويتسع للجميع

نريد تنازلات اخ لاخوه لاتعالي ولاتكبر ولاقسمه ضيزا

الحقوق والوجبات تجمعنا مع الدم الواحد والدين، والوطن

لابدان ننتصر على خلافاتنا لابدان تنتصر انتمائاتنالابد من شعور بالمسؤوليةوعليه :يتم التواصل والاتصال والاجتماع واللقاء تحت مظله ورايه وهدف واحدالاسراع بهذا العمل والتقارب واعلان الوفاق والاتفاق سيبرر الوسيله الى هدف تم التضحيه من اجله والكل ينشده ويريده

اخذوها مني واسرعو وسارعو وابشرو ووتفائلو بالخير تجدوهجسدوها بجسد واحدوعلمو ان ربنا رحيم ارحم بنا من بعضنا البعض وهو المتكفل بنا ولكن اعملو باسباب واحسنو النيات وتوكلو على الله يجعل لكم مخرجا

اخوكم العقيد ثابت الحجيلي

ردفان 9/4/2020