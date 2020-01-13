كلوب صانع النجوم.. كومباني يُحذر الريدز ونجم برشلونة تحت المجهر

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فريق عمل يوروسبورت عربية

يستكمل ليفربول تدريباته لملاقاة مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد القادم على أرضية ملعب أنفيلد.

النادي السكاوزي كان قد حقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق السبت الماضي عندما هزم توتنهام على ملعبه وأوصل رصيده إلى النقطة 61 من 21 جولة، وهو أول فريق في الدوريات الخمس الكبرى يجمع هذا العدد من النقاط خلال تلك المرحلة.

نرصد لكم أبرز أخبار ليفربول مما رصدته الصحف العالمية والإنجليزية في السويعات الأخيرة..

تحذير.. قال ظهير أيسر الفريق، أندري روبرتسون، إن الأرقام القياسية التي يكسرها ليفربول في الوقت الحالي لا معنى لها من دون التتويجات، وتحدث إلى قناة النادي الرسمية مُصرّحًا: “من الرائع تحطيم الأرقام لكن لا معنى لها إن لم بنا إلى الهدف النهائي، الموسم الماضي حطمنا رقمًا من حيث الشباك النظيفة ولم نحقق شيء في نهاية المطاف، نأمل أن نحقق اللقب هذا الموسم”.

تفاؤل.. على خلفية تكريمه من قبل رابطة الكتاب الإنجليزية لكرة القدم، قال قائد مانسشتر سيتي السابق والذي فاز بأربعة ألقاب للبريميرليغ، فينسنت كومباني إن درب الدوري لم ينته بعد بالنسبة للسكاي بلوز.. “لن أقول أبدا أن الامر انتهى لمانشستر سيتي، من المستحيل قول ذلك، لا يزال هناك عديد المباريات ولا يوجد سبب للإحباط”.

الأهم.. وأكّد الحارس البرازيلي أليسون بيكر إن الفوز فقط هو الأهم بالنسبة له.. “لا نفكر في الأرقام القياسية رغم أنه من الجيد تحطيمها، لكن الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز وجعل الجماهير والمدرب فخورين بنا، لا ندخر جهدًا من أجل مواصلة الفوز في المباريات”.

صفقة.. زعمت يومية “إكسبريس” الإنجليزية إن إدارة ليفربول تفكر في التعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لتدعيم هجوم الفريق تحسبًا لرحيل ساديو ماني أو محمد صلاح وسط اهتمام نخبة أندية أوروبا بضمهم الصيف القادم، بينما أبرزت استعداد النادي الإسباني ترك لاعبه بمبلغ 100 مليون يورو.

صقل.. أشاد جيمي كاريجار أسطورة ليفربول الحية بسياسة المدرب يورغن كلوب في استقطاب اللاعبين وقال في تحليل عبر (سكاي سبورتس).. “ليفربول لا يشتري النجوم، بل يصنعهم في النادي. لقد جلب روبرتسون من هال سيتي وفينالدوم من نيوكاسل وغيرهم، لا بأس بالشراء لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ نحن ننسى. إنه يقوم بتطويرهم وجعلهم في مصاف اللاعبين”.

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