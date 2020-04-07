كلوب يكشف كواليس رحيل كوتنينو عن ليفربول



كشف الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، كواليس رحيل اللاعب البرازيلى فيليب كوتينيو عن الريدز وانتقاله إلى برشلونة الإسبانى فى يناير 2018.



ورفض ليفربول رحيل كوتينيو للبارسا فى فترة الانتقالات الصيفية من عام 2017، ليتم السماح له بالرحيل ميركاتو الشتاء لعام 2018، وهو ما علق عليها كلوب قائلا “بعد ستة أشھر تم فتح الباب لیكون ذلك عادلاً للاعب”.



قال كلوب فى تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لقد احترمت حقا قرار كوتينيو منذ الثانیة الأولى لكننى شعرت بأن ذلك قد يكون صعبا حتى لا يضعف الفريق”.



أضاف كلوب “وقعنا معه عقدا جديدا قبل أسابیع، ولكن كان من الواضح أنه لن يطلبه أى نادى آخر، ولكنه برشلونة ولم يكن ھناك أى احتمال لمنعه “، وتابع “كان علینا أن نكون أقوياء فى الصیف لأنه لم يكن لدينا حل آخر، لقد فقدنا آدم لالانا للإصابة لذلك فى تلك المرحلة كنا لا نريد خسارة لاعبین كان علینا أن نكون صارمین”.



وتابع كلوب “لم نتمكن من حل مشكلتنا فى سوق الانتقالات لم يكن لدى لیفربول الوقت للتوقیع”، مضيفا “لقد كان كوتینیو منفتحا على البقاء وكان ذلك رائعا حقا، لذلك كان يجب أن تكون منصفا له فى الانتقالات التالیة وتسمح له بالخروج”.



يذكرأن كوتينيو الذى ينتهى عقده مع برشلونة فى يونيو 202، انضم لصفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى 2019-2020، حيث شارك فى 32 مباراة مع الفريق البافارى فى جميع البطولات وسجل خلالهم 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.







