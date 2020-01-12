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كلية التربية لودر تدشن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجامعي 2019 /2020 م

12 يناير، 2020
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كلية التربية لودر تدشن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجامعي 2019 /2020 م

دشن الدكتور ناصر مسعود ناصر عميد كلية التربية لودر في صباح يومنا هذا الأحد الموافق 2020/1/12م بداية اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020 م
بمعية كلاً من الدكتور أحمد هيثم موقية نائب العميد للشؤون الأكاديمية والدكتور ناصر حزام نائب العميد للشؤون التطبيق العملي وبعض الطاقم التدريسي في الكلية.
هذا وقد طاف الدكتور مسعود على بعض القاعات الدراسية حيث أشاد الدكتور  بمستوى الحضور لدى الطلاب في اليوم الأول من بداية الفصل الثاني هذا وقد حث الدكتور  ناصر مسعود الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم التغيب وشدد العميد مسعود على الانضباط بالبرنامج الدراسي المنزل من إدارة القبول والتسجيل في الكلية والجامعة.
يذكر أن جامعة أبين أعلنت في الأيام الماضية أن يوم السبت  عطلة رسمية بعدما كانت تتخذ يوم السبت يوم دراسي في الأيام الدراسية السابقة.
هذا وتعيش كلية التربية لودر مرحلة نوعية جديدة في الصعيدين العلمي والعملي منذو تولي الدكتور مسعود  عميداً خلفاً للدكتور مفتاح في كلية التربية لودر

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