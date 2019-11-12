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كلية الحقوق بتعز تجري اختبارات القبول والمفاضلة لبرنامج الماجستير صباح اليوم

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 6 دقائق
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كلية الحقوق بتعز تجري اختبارات القبول والمفاضلة لبرنامج الماجستير صباح اليوم

أجرت كلية الحقوق بجامعة تعز صباح اليوم الأثنين 12 نوفمبر 2019 م اختبارات القبول والمفاضلة للمتقدمين للدراسات العليا في برنامج الماجستير.
وبلغ عدد المتقدمين في قسم القانون العام 60 طالبا ، وفي الخاص 18 طالبا ، على أن الطاقة الاستيعابية في كل قسم لا تتجاوز 25 مقعدا .
وعبر الطلاب المتقدمين عن ارتياحهم الكبير لإجراءات القبول والمفاضلة ، شاكرين على وجه الخصوص قيادة الكلية ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز ، والدكتورة / عائدة الشامي نائب العميد للدراسات العليا ، وكذلك  الأستاذ / رياض السلمي مدير مكتب الدراسات العليا على ما يقدمونه من جهود جبارة في سبيل نجاح العملية التعليمية في الكلية.
* من موفق السلمي

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