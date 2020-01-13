كلية الحقوق بجامعة عدن تمنح الباحث عنتر عبد العزيز شايف درجة الماجستير

منحت كلية الحقوق بجامعة عدن درجة الماجستير للباحث عنتر عبد العزيز شايف في قسم القانون الجنائي عن رسالته العلمية الموسومة بـ ” جريمة شرب الخمر في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي “(دراسة مقارنة).

تكونت لجنة المناقشة من كلا من أ.د. سعيد البرك السكوتي رئيسا ومناقشا خارجيا جامعة حضرموت

، و أ.مشارك .د عبد الرحمن سلمان عبيد

عضوا ومشرفا علميا جامعة عدن ، و أ.مشارك.د.نجيب علي سيف الجميل عضوا ومناقشا داخليا جامعة عدن .

وفي مستهل المناقشة العلمية استعرض الباحث ملخصا لفصول رسالته العلمية والمنهجية المتبعة والنتائج والتوصيات التي توصل اليها، والتحديات التي واجهته ، وقد أثنت لجنة المناقشة على الرسالة والجهد العلمي الكبير الذي قدمه الباحث ومنحته درجة الماجستير وقبول الرسالة ، ووجهت اللجنة عدد من الملاحظات خلال المناقشة التي استمرت لأكثر من ساعتين ، واعتبرت اللجنة هذه الرسالة إضافة علمية في هذا التخصص العلمي وللباحثين والمكتبات العلمية.

وعبر الباحث عن سعادته بإنجاز بحثه وأكد أن الملاحظات المقدمة من اللجنة حلل تزين رسالته وسيتم العمل عليها وقدم الشكر والثناء لكل من ساعده ووقف إلى جانبه وشجعه ودعمه من الاسرة والكلية والجامعة.

حضر المناقشة جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء والشخصيات الاجتماعية وطلاب معهد القضاء وطلاب دارسين وخريجين من كلية الحقوق جامعة عدن .