كلية طب الأسنان تحتضن دورة مكثفة في أساسيات جراحات الفم والأسنان

اقامت كلية طب الأسنان بجامعة عدن ونقابة أطباء الأسنان في العاصمة المؤقتة عدن، دورة مكثفة في الجانبين النظري والعملي في أساسيات جراحات الفم والأسنان لنحو 60 متدرباً ومتدربة من مختلف المحافظات، بالتعاون مع مركز حلبوب لطب الأسنان وجراحة وتجميل الوجه والفكين.

وقال منسق االدورة د.جمال الماس، إن هذه الدورة والتي تستهدف 40 طبيبا وطبيبة و 20 اخصائي في طب الاسنان من مختلف المحافظات، تأتي في إطار مختلف الانشطة التي تُقيمها كلية طب الأسنان، لتقديم الفائدة العلمية والتطبيقية للأطباء والاخصاءيين، .

بدوره كشف نقيب أطباء الأسنان في عدن د.أوسان حميد،” عن الترتيب للمؤتمر السنوي الرابع لأطباء الإنسان في عدن، والذي سيكون في فبراير من العام المقبل، وسيكون مثل سابقيه من حيث الفايدة العلمية والتطبيقية، وكذا تبادل الخبرات بين الكوادر والشباب المنخرطين في المؤتمر.

من جهته، قال عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد السقاف،” إن المقياس لنجاح هذه الدورة هو مدى تحسن مستوى طب الأسنان وجراحة الفكين في مشفى الجمهورية التعليمي الذي يخدم الاف المواطنين، وباقي المشافي.

ودعا الدكتور السقاف، إلى تأطير نتائج مثل هذه الدورات والندوات على شكل واقع عملي يلمسه المواطنون في المشافي الحكومية قبل الخاصة، وكذا إنشاء قسم جراحة الوجه والفكين في مشفى الجمهورية التعليمي.

كما وأشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالرزاق الشاطري،” بمخرجات كلية طب الأسنان في جامعة عدن؛ والتي تقدمت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الفائتة، ورفدت المشافي الحكومية والخاصة بمئات الأطباء، الذين اسهموا في رفع مستوى الخدمة.

وأكد الوكيل الشاطري، أن ما تحقق في كلية طب الاسنان لم يكن يكون لولا الجهود المبذولة من عمادة الكلية ممثلة بالدكتور محمد حسن السقاف وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين يواكبون كل حديث في هذا المجال المهم.

وفي ذات السياق، تحدث مُشرف والراعي الرسمي للدورة د.علي منصر حلبوب،” إنه على مدار أشهر تم الاعداد لهذه الدورة وما سيقدم فيها من مادة تدريبية، للرفع من مستوى الأطباء المشاركين، ليتجاوزوا القصور والأخطاء التي تُرافق عمليات جراحة الوجه والفكين.

وبين، أن الدورة ستركز فيما يختص بالجانب التطبيقي على اكثر المشاكل الشائعة التي تواجه اطباء جراحة وتجميل الوجه والفكين؛ ليتمكنوا من تجاوزها وتقديم خدمات أفضل المواطنين.

وأوضح أن هناك ترتيبات ستُترجم على أرض الواقع خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لفتح باب الدراسات وشهادات البورد العربي والاردني في كلية طب الأسنان بعدن.