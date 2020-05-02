كمين مسلح يستهدف القوات الحكومية في أبين وسقوط ضحايا

قتل جندي وأصيب اثنان آخران، الجمعة، في كمين نصبه مسلحون مجهولون واستهدف مركبة عسكرية تابعة للقوات الحكومية جنوب شرق محافظة أبين.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية، أن مسلحين لم تُعرف بعد الجهة التي يتبعونها، نصبوا كميناً مسلحاً لطقم عسكري من اللواء 115 مشاه في بلدة “ضيقة” غرب مديرية المحفد بمحافظة أبين.

وأسفر الكمين عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين أُسعفا إلى مديرية مودية المجاورة لتلقي العلاج، بحسب المصادر المحلية.

ويتمركز اللواء 115 مشاه في مديرية لودر شمال شرق محافظة أبين، لكن وحدات متقدمة تابعة للواء تتمركز في سلسلة جبال العرقوب حيث تتمركز قوات عسكرية تابعة للحكومة في السلسلة الجبلية وفي شقرة منذ أكتوبر من العام الماضي.

وخلال الأشهر الأخيرة تبنى مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي هجمات مسلحة أستهدفت تعزيزات للجيش الحكومي، لكن بعض هذه العمليات يعتقد أنها نفذت بواسطة مسلحين متطرفين تابعين لفصائل القاعدة.