كمين مسلح يستهدف قوات الجيش الوطني في أبين وسقوط ضحايا

استهدف مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بكمين مسلح رتلا عسكريا للقوات الحكومية في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن الكمين أسفر عن مقتل جندي واصابة اثنين اخرين على الأقل، برصاص مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأضافت، إن مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، نصبوا الاثنين، كميناً مسلحا ًاستهدف رتلاً عسكرياً للقوات الحكومية كان في طريقه إلى مديرية المحفد جنوب شرق أبين، وفق المصدر أونلاين.

وبحسب المصادر فإن التعزيزات العسكرية كانت قادمة من محافظة شبوة إلى مديرية المحفد لتعزيز القوات الحكومية المتمركزة هناك.

يذكر أن عشرات الجنود من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا في كمائن مماثلة نفذها مسلحو الانتقالي خلال الثمانية الاشهر الأخيرة.