مأرب برس

كمين مسلّح يستهدف قيادي بارز في المقاومة الشعبية

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ 8 دقائق
0 أقل من دقيقة

استشهد قيادي في المقاومة الشعبية اليوم الاربعاء بمحافظة البيضاء وأصيب مرافقه بجروح، في كمين مسلح بمحافظة أبين.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً مسلحاً في طريق “لودر – عتق” خلف منطقة الفريض شرق مديرية مودية بمحافظة أبين، اسفر عن استشهاد القيادي في مقاومة جبهة ذي ناعم بالبيضاء محمد حسين محمد اللباسي، فيما أصيب مرافقه بجراح، وتم نهب سيارته.

وكان اللباسي المعروف أحد القيادات البارزة في جبهات المقاومة بمديرية ذي ناعم وقاد العديد من المعارك ضد المليشيات الحوثية.

الوسوم
الشعبية المقاومة بارز في قيادي كمين مسلح يستهدف
Photo of مأرب برس

مأرب برس

مقالات ذات صلة

Photo of «الحوثيون»يعلنون حالة الطوارئ الداخلية

«الحوثيون»يعلنون حالة الطوارئ الداخلية

منذ 59 دقيقة
Photo of «هادي» يُهاتف«المقدشي»بشأن الهجوم الصاروخي الغادر على«مأرب»وهذا ما وجه به وفق الخطط المرسومة بمختلف الجبهات

«هادي» يُهاتف«المقدشي»بشأن الهجوم الصاروخي الغادر على«مأرب»وهذا ما وجه به وفق الخطط المرسومة بمختلف الجبهات

منذ ساعتين
Photo of مصرع قيادي «حوثي» في مواجهات مع قوات«الجـيش»

مصرع قيادي «حوثي» في مواجهات مع قوات«الجـيش»

منذ 3 ساعات
Photo of ”الاصلاح“ يبحث مع بريطانيا ”اتفاق الرياض“.. تفاصيل لقاء جمع ”اليدومي“ بـ”مايكل آرون“

”الاصلاح“ يبحث مع بريطانيا ”اتفاق الرياض“.. تفاصيل لقاء جمع ”اليدومي“ بـ”مايكل آرون“

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق