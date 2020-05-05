كهرباء عدن: العمل جار لاصلاح عطب كيبل منطقة الخساف بكريتر



قالت كهرباء عدن أن الفريق الفني التابع للمنطقة الاولى يعمل على اصلاح العطب الخاص بحي الخساف بمدينة كريتر.

وبحسب نائب مدير المركزي الاعلامي لكهرباء عدن الزميل شكيب راجح فانه تم تحديد العطب في الكيبل المتضرر وان اعمال اصلاحه جارية على قدما و ساق و تحت اشراف ومتابعة مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي ومدير المنطقة الاولى المهندس ياسين عبدالكريم و نائبه الاستاذ سالم الوليدي.

واضاف الزميل راجح انه من المتوقع أن يستكمل العمل فجر يومنا هذا الثلاثاء

نافيا أن تكون هناك مماطله من قبل المنطقه الاولى بتعاملها مع العطب.

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