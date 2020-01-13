كهرباء عدن تحذر من لمس أعمدة الإنارة أثناء وبعد هطول الأمطار

تسببت أعمدة الإنارة المنتشرة فى شوارع عدن فى إصابة المواطنين بحالة من الهلع خلال السنوات الماضية حتى اليوم، جراء الأمطار التى هطلت في بعض مديريات عدن الليلة الماضية ، الأمر الذي دفع المؤسسة العامة للكهرباء بتحذير المواطنين من لمس الأعمدة،اثناء وبعد هطول الامطار.

وفي السياق ذاته ناشدت المواطنين في عدن وادارة الاشغال في عدن بعمل دوريات على الطرق، علي مدار الساعة طوال الأيام القادمة للتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة وغرف الإضاءة بشكل دوري بنطاق الاحياء، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين أثناء موسم الشتاء، وتكرر التحذير فى كافة مديريات عدن.

كما ناشد، محمد المسبحي المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والفيدرات وصناديق العدادات الكهربائية والأسلاك أثناء هطول الأمطار وبعدها، حرصا على سلامتهم.

ودعا المسبحي الاشغال العامة لشن حملة لمراجعة جميع الأعمدة الموجودة بالشوارع، وخصوصًا أمام أماكن التجمعات ومجمعات المدارس للتأكد من عزلها جيدًا، والتأكد من اغلاق غرف التفتيش واغلاف جميع أبواب الأعمدة الجانبية وعزل تام اجميع الكابلات ..

وأشار المسبحي إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء لتلقى أية شكاوى من خلال ارقام غرف الطوارئ التابعة للمناطق وكذا رقم شكاوي وزارة الكهرباء واتساب772351374لتلقي اي شكاوي على مدار اليوم

وقال أنه في حالة انقطاع التيار ماعليك فعله هو الابلاغ والاتصال في ارقام هواتف غرف طوارئ الكهرباء التابعة لمنطقتك

1- رقم الطوارئ المنطقة الاولى وتشمل كل من المديريات التواهي-المعلاكريترخورمكسر

02221914☎02221915☎02244690☎02244691☎177

2-رقم الطوارئ المنطقة الثانية وتشمل كل من المديريات الشيخ عثمان-دارسعد_واجزاء من المنصوره

02393847☎ 02393848☎

3- رقم الطوارئ المنطقة الثالثة وتشمل كل من المديريات التالية .المنصورة-الشعب_البريقة

02353301☎02377128☎

طوارئ الصعده02377128☎