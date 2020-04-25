كهرباء عدن: تحسن التوليد خلال الساعات المقبلة

زفت المؤسسة العامة للكهرباء عدن، بشرى سارة لأهالي مدينة عدن، بتحسن الخدمة خلال الساعات المقبلة، عقب دخول كلاً من محطة الحسوة بقدرة ٥٥ ميجا، وكذلك بدء دخول محطة السعدي 60 ميجا وات بشكل تدريجي إلى المنظومة.

وتوقفت محطة السعدي عن العمل منذ عدة اسابيع لمطالبة الحكومة بسداد مستحقاتها،وشكلت عجزا كبيرا في الطاقة التوليدية.

واشرف مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي، الليلة، برفقة وكيل وزارة الكهرباء المساعد عبدالحكيم جودة ونواب مدير عام كهرباء عدن والقائد في الحزام الأمني معين المقرحي، على عودة المحطات للعمل.

كما باشر الشعبي النزول الى المناطق من أجل متابعة البلاغات المقدمة من الموطنين، موجهاً أقسام الطوارى في المناطق بالنزول مباشرة لمتابعة كافة البلاغات المقدمة من المواطنين واصلاح كافة الاعطال وإعادة التيار الكهربائي.

وتسببت السيول التي شهدتها عدن باعطاب في محطات التوليد والتحويل وتلف خطوط النقل الرئيسية.