كهرباء عدن تطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر اثناء وبعد هطول الأمطار (Translated to English )

اطلقت مؤسسة كهرباء عدن تحذيرات للاخوة المواطنين لاخذ الحيطة والحذر اثناء وبعد هطول الامطار.

ونصت التحذيرات على الآتي:‬

◇ الابتعاد عن التوصيلات الكهربائية والأسلاك التي تعرضت لمياه الأمطار لكي لا تصاب بصعق كهربائي لاسمح الله.

◇ التجنب من ملامسة الأجهزة والمفاتيح الكهربائية إذا كانت مبللة⁧.

◇ الابتعاد عن المحولات والعدادات والتوصيلات الكهربائية.

◇ يرجى تحدير الاولاد التجنب من ملامسة أعمدة الإنارة في الشوارع.

◇ تجنب تشغيل أو إطفاء الأجهزة والمفاتيح الكهربائية إذا كانت مبللة.

سلامتكم وسلامة ابنائكم بيدكم

Aden Electricity Corporation warned all people in Yemen

To be careful during and after the rain.

The warnings read as follows:

Stay away from electrical connections and wires that face rain water, in order not to get electric shocks .

Avoid touching devices and switches if they are wet.

Keep away from transformers, meters, and electrical connections.

Please tell children to avoid street lighting if they are wet.

Avoid turning on or off devices and switches if they are wet.

Your safety and your children is in your hand

ترجمة / صهيب وديع ابن عدن