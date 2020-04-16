عدن الغد

كهرباء عدن تعلن نفاد الوقود وتناشد المصافي لإسعافها

16 أبريل، 2020
0
كهرباء عدن تعلن نفاد الوقود وتناشد المصافي لإسعافها

أفادت مصادر محلية، أن وقود محطات الكهرباء في العاصمة عدن وتحديداً مادة الديزل قد نفدت من خزانات شركة مصافي عدن، ولم يتبقى سوى كميات لا تكفي ليومين في الخزانات الخاصة بمحطات الكهرباء.
وأوضحت المصادر بأنه لم يتم ضخ وقود لمحطات الكهرباء اليوم بانتهاء المخزون المخصص للكهرباء بالمصفاة.
وأشارت إلى أن السفينة التي تحمل كميات من مادة الديزل الخاص بمحطات الكهرباء ترسو بالغاطس كإجراء احترازي من تفشي وباء الكورونا منذ تسعة أيام وتبقى 5 أيام لانتهاء الحجر لطاقم السفينة.
وذكرت المصادر، أن الظلام يهدد العاصمة عدن مع مرور الوقت مالم تقوم المصفاة بضخ كميات إسعافية من خزاناتها لحين ينتهي الحجر المفروض على السفينة من أجل إستمرار عمل محطات الكهرباء.
وأكدت أن الإنقطاعات الكهربائية عادت إلى العاصمة عدن وزادت وتيرتها خلال الساعات الماضية نتيجة لعدم توفير قطع غيار للمحطات المتوقفة لمجابهة صيف 2020.. لافتة إلى أن الأزمات أصبحت تحاصر العاصمة عدن من كل صوب.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
المصافي الوقود تعلن عدن كهرباء لإسعافها نفاد وتناشد

إقرا أيضا

Photo of “مدير مكتب الصناعة والتجارة بلحج يلتقي مدراء مكاتب التجارة وتجّار الجملة بالمحافظة”

“مدير مكتب الصناعة والتجارة بلحج يلتقي مدراء مكاتب التجارة وتجّار الجملة بالمحافظة”

16 أبريل، 2020
Photo of قوات الجيش الوطني تستعيد السيطرة على معسكر الخنجر بالجوف .. والمليشيا تتكبد خسائر فادحة

قوات الجيش الوطني تستعيد السيطرة على معسكر الخنجر بالجوف .. والمليشيا تتكبد خسائر فادحة

16 أبريل، 2020
Photo of رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة عدن يلتقي بمستشار رئيس الانتقالي

رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة عدن يلتقي بمستشار رئيس الانتقالي

16 أبريل، 2020
Photo of مدير عام حبان يصدر بيانا هاما

مدير عام حبان يصدر بيانا هاما

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق