كهرباء عدن تعلن نفاد الوقود وتناشد المصافي لإسعافها

أفادت مصادر محلية، أن وقود محطات الكهرباء في العاصمة عدن وتحديداً مادة الديزل قد نفدت من خزانات شركة مصافي عدن، ولم يتبقى سوى كميات لا تكفي ليومين في الخزانات الخاصة بمحطات الكهرباء.

وأوضحت المصادر بأنه لم يتم ضخ وقود لمحطات الكهرباء اليوم بانتهاء المخزون المخصص للكهرباء بالمصفاة.

وأشارت إلى أن السفينة التي تحمل كميات من مادة الديزل الخاص بمحطات الكهرباء ترسو بالغاطس كإجراء احترازي من تفشي وباء الكورونا منذ تسعة أيام وتبقى 5 أيام لانتهاء الحجر لطاقم السفينة.

وذكرت المصادر، أن الظلام يهدد العاصمة عدن مع مرور الوقت مالم تقوم المصفاة بضخ كميات إسعافية من خزاناتها لحين ينتهي الحجر المفروض على السفينة من أجل إستمرار عمل محطات الكهرباء.

وأكدت أن الإنقطاعات الكهربائية عادت إلى العاصمة عدن وزادت وتيرتها خلال الساعات الماضية نتيجة لعدم توفير قطع غيار للمحطات المتوقفة لمجابهة صيف 2020.. لافتة إلى أن الأزمات أصبحت تحاصر العاصمة عدن من كل صوب.

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