كهرباء عدن تنفذ صيانة للمحطات التحويلية واستبدال الخطوط

استعداد للصيف القادم و بتوجيهات وإشراف مباشر من مدير عام كهرباء العاصمة عدن الاستاذ مجيب الشعبي و بحسب إمكانياتها المتاحة تنفذ كهرباء عدن حمله الصيانة العمرية لعدد من محطاتها التحويلية ففي هدا السياق تجري إدارة النقل ومحطات التحويل ، أعمال الصيانة العمرية لمحطات التحويل الرئيسية والفرعية وخطوط النقل في العاصمة عدن، الى ذي لك كشف مصدر مسؤول بكهرباء عدن النقاب عن ماتم تنفيذه من إعمال الصيانة مشيرا بإن الإدارة للنقل و التوزيع ووفقا لتوجيهات مدير عام مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي نفذت اعمال الصيانة لمحطات التحويل التالية :

محطة حجيف

محطة الخساف

محطة عبدالقوي

محطة شهناز

محطة الشعب

محطة الغزل

محطة خورمكسر

محطة الصعدى

محطة صلاح الدين .

وأضاف المصدر في تصريحه: إننا نفذنا إعمال الصيانة التي استهدفت الأجزاء الأساسية في المحطات المذكورة أعلاه إما الأجزاء المكملة سنعود لاستكمالها خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى .

لافتا الى أن اعمل الصيانة التي أجريت كانت جزئية للمحطات المذكورة أعلاه كخطوة اولى وعاجلة وأننا سنعود لها مجدداً لاستكمال عملية الصيانة العمرية لباق المحطات و ذلك وفق البرنامج الزمني المعد

وجددت كهرباء عدن مناشدته للإخوة المواطنين بالحفاظ على خدمه ألشبكه من خلال الابتعاد عن الربط العشوائي و الربط من خطين كون الربط العشوائي يعد سلطان سيفتك بالشبكة وان على جميع المستهلكين التيار الكهربائي سرعه السداد لفواتير الاستهلاك وتسديد ما عليهم من مديونية.

* من شكيب راجح