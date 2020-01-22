كهرباء عدن توضح أسباب انقطاعات التيار عن منازل المواطنين

أصدرت مؤسسة الكهرباء في عدن بيانا لإيضاح أسباب عودة انقطاعات التيار عن منازل المواطنين.

وجاء في البيان الذي تلقت صحيفة “عدن الغد” نسخة منه، مايلي:

تود المؤسسة العامة للكهرباء ان تقدم اعتذارها الى المواطنين الكرام عن ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية في هذه الأيام عن المعدلات السابقة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المؤسسة، منها التغير الملحوظ بدرجات الحرارة وكذا توقف ضخ وقود الديزل المخصص لمحطاتنا الكهربائية منذ 18 يناير وحتى نشر هذا البيان لم تصل أي كمية من وقود الديزل الى محطات التوليد بالرغم مناشدتنا للجهات المعنية.

وبالتالي ارتفع العجز إلى 48 ميجا وانخفض التوليد مع ارتفاع احمال عدن الى 40 ميجا وات مما أدى الى العودة للإنطفاءات المبرمجة نتيجة انخفاض التوليد في تلك المحطات أو تقليل إنتاجها، أي ان مجموع الطافة المفقودة قد بلغت حوالي 30ميجا وات من الطاقة المتاحة لتلك المحطات،

حيت سجل فارق ارتفاع الاحمال في عدن مابين الفترة من 18 يناير حتى 21 يناير، 40 ميجا علما ان كوادر المؤسسة تعمل جاهدة على سد هذا النقص وفق امكانياتها المتاحة.

في الوقت الذي نقدم فيه اعتذارنا ندعو اعزائنا المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة والامتناع عن الربط العشوائي المباشر وتسديد فواتير الكهرباء بغية تجاوز هذا الظرف المؤقت شاكرين تفهمهم وتعاونهم المستمر مع مؤسستهم في مختلف الظروف.