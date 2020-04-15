كهرباء عدن توضح سبب انطفاء التيار عن مناطق في المنصورة

اصدرت مؤسسة كهرباء عدن المنطقة الثالثة تنويها هاما للمواطنين في بلوك 31 بالمنصورة ، اخلت فيه مسؤوليتها عن إنطفاء التيار في بلوك 31 التي يزداد فيها الربط العشوائي وسرقة التيار.

وصرح نائب مدير المنطقة المهندس مفيد ماطر بأن سبب انطفاء بلوك 31 المنصورة احترق كيبل حجم 240 ملم بسبب الربط العشوائي من جهتين.

واوضح ان هذا الكابل تم تركيبة قبل عام تقريبا لتحسين وضع المنطقة وعند احتراقه تم نزول فريق الكابلات للعمل ولم يستطيعوا العمل بسبب التيار الراجع الناتج عن الربط من أكثر من جهة والذي يسبب خطر على أرواح عمالنا.

واضاف: وفي الصباح تم نزول فريق التفتيش و فريق الكابلات و لم نستطيع العمل إلا بعد فصل اكثر من محول في المنطقة لتفادي الراجع و تم اصلاح العطب قبل الظهيرة.

وناشدت المؤسسة في تنويهها شرطة عدن وكافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث والسرقة .

وكان قد صرح المتحدث الإعلامي للوزارة محمد المسبحي في لقاء سابق قائلا: في ظل الأعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية وبشكل مستمر لعملية الربط المزدوج من خطين ، تعرضت عدد من الخطوط الكهربائية والفيوزات والمحولات إلى الاحتراق من قبل بعض من المواطنيين في مناطق مختلفة لمديريات عدن ، مما أدى إلى أنقطاع التيار على اجزاء كبيرة وحرمان القاطنين في تلك المناطق الواقعة تحت جحيم الربط العشوائي المباشر من نعمة أستمرار خدمة التيار الكهربائي.

وأن المؤسسة العامة للكهرباء تهيب بالأخوة المواطنين الوقوف ﺍﻟﺠﺎﺩ أمام هذه الظاهرة الخطيرة ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ على الشبكة و تناشد شرطة عدن وكافة الجهات الأعتبارية بتحمل مسؤوليتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن و أن المؤسسة العامة للكهرباء بأعلانها هذا تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي أنقطاعات تحدث لا سمح الله نتيجة هذة الأعتداءات المتكررة على منظومة الشبكة ﺍلكهرﺑﺎﺋﻴﺔ والتي تزايدت وتيرتها خلال هذه الأيام.

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