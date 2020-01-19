كهرباء عدن: عودة انقطاع التيار الكهربائي من اليوم.. لهذا السبب؟!

كشف مصدر في كهرباء عدن عن عودة انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في ابتداء من الساعات القادمة.

وقال المصدر لـ”عدن الغد” أن عودة الانقطاعات في التيار الكهربائي يأتي للحفاظ على الوقود كون المخزون على وشك النفاد.

وأضاف المصدر: شارفت كميات الديزل المخصص للكهرباء على النفاد وحتى اللحظة لم تصل كميات الوقود إلى المحطات مع انخفاض بالتوليد حيث وصل العجز الكهربائي في هذه اللحظات إلى 30 ميجا بسب نفاذ مادة الديزل.

وأكد أنه بحسب مصادر عاملة في المصافي فان 1200 طن ديزل جاهزة لضخ الديزل لمحطات الكهرباء وهي بانتظار التعليمات.

وناشد المصدر الجهات ذات العلاقة الاسراع بعملية ضخ وقود الديزل للمحطات لضمان استمرار تشغيل التيار الكهربائي في عدن.