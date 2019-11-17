عدن الغد

كوادر شرطوية والملازم أشرف انموذجا

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 3 دقائق
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كوادر شرطوية والملازم أشرف انموذجا

الملازم أول أشرف عبدألحكيم أحمد سعيد ألصبيحي
مدير إدارة الأحوال المدنية مديرية الحوطة محافظة لحج
لديه من المهارات و التجارب و الخبرات الإنجازية ما يساعده في سير العمل لمن يقودهم يتحلى بالقدرة على ضبط النفس و النضج الإنفعالي حاضر البديهة و سريع الفهم أدركت كل ما سبق ذكره من خلال معرفتي فيه عن قرب.
لم يكن يوما طرفا في اي خلاف او صراع يمتلك من الحكمة وضبط النفس ما يجعله في موقع الداعين لدرع الفتن والمصلحين بين ذات البين .
إضافة لكفائته الأمنية التي جعلته يحضي باحترام كل زملاءه رغم اقصائه من تولي المهام الي تتناسب مع مؤهلاته.
إلا أنه منذ أن استلم قيادة إدارة الأحوال المدنية في مديرية الحوطة ساهم مساهمة فاعلة في تعزيز دورها وتنظيم الإدارة ، وكان حضوره لافتًا في انتشال الإدارة من وضعها السابق منذ الوهله الأولى في مهامه .
وساهم الملازم اول اشرف في تعزيز منظومة الأمن بمحافظة لحج. بتميز شخصيته بالحلم والحزم ، واضع بصمات واضحة في جميع المجالات الأمنية رغم صغر سنة ،
نتمنى أن نراه في المرحلة القادمة متقلدا مهامها حيويا يستطيع من خلاله إبراز قدراته وخدمة المواطن من خلاله.

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