أخبار نادي برشلونة

كوارث في برشلونة !

13 سبتمبر، 2020
0

هاي كورة_ كشف الصحفي جوزيب بالاس عن بعد مهم جدا في كوارث برشلونة في الموسم الماضي عندما تحدث عن إن غرفة خلع ملابس برشلونة كانت متفرقة للغاية .

قال بلانس ….تعاطف فالفيردي مع اللاعبين وعلاقتهم القوية به إلى أستسلام سيتين …. “لماذا أعطيت اللاعبين إجازات؟ يقولون في الأدارة أنهم سألوا سيتين عن موعد انتهاء الدوري ولكن دوري الأبطال يأتي في غضون 20 يومًا. أجاب: “أنا لم أعطهم ، لقد أخذوها بأنفسهم “.

فجر بلانس بعدا آخرا وهو إن غرفة خلع الملابس ممزقة …. في العام الماضي في غرفة خلع الملابس كان الفرنسيون يسيرون في اتجاه واحد وكانوا بعيدين عن باقي زملائهم حتى النجوم الجدد بعيدين كل البعد عن النجوم القدامي .

كومان عليه عمل كبير جدا لإصلاح البلور المكسور داخل غرفة خلع الملابس …فهل سينجح المدرب الهولندي في إصلاح هذه الكوارث ؟


Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : برشلونة يُحدد خصمه في كأس خوان جامبر

أخبار برشلونة : برشلونة يُحدد خصمه في كأس خوان جامبر

13 سبتمبر، 2020

شاهد تشكيلة كومان الساحرة لهذا الموسم

13 سبتمبر، 2020
Photo of أخبار برشلونة : كوتينيو يسجل في أول مبارياته مع برشلونة بعد كارثة البايرن

أخبار برشلونة : كوتينيو يسجل في أول مبارياته مع برشلونة بعد كارثة البايرن

13 سبتمبر، 2020
Photo of أخبار برشلونة | كومان: ميسي يحتاج إلى التحسن بدنيًا وروحه لا تزال نفسها

أخبار برشلونة | كومان: ميسي يحتاج إلى التحسن بدنيًا وروحه لا تزال نفسها

13 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق