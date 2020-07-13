كواليس إنتقال راكيتيتش إلى إنتر ؟

هاي كورة_ تحدثت الصحف الأسبانية عن إمكانية انتقال النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة بعد نهاية الموسم وعدم الإنتظار للموسم المقبل.

ينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة الموسم المقبل ولكن البرسا يرغب في رحيله هذا الصيف للإستفادة من أي مقابل مالي يأتي من بيعه .

راكيتيش أخبرا لصحافة إنه سينتقل للدوري الأمريكي في حال إتصل به ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يشارك هذا الموسم في دوري المحترفين ويرتبط بعلاقات قوية مع راكي .