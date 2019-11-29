كواليس اجتماع الفريق الحكومي مع كبير المراقبين الأممين

كشفت مصادر عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الخميس في العاصمة عدن بين الفريق الحكومي وفريق إعادة الانتشار الأممي برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها.

وقالت المصادر إن الفريق الحكومي شدد خلال الاجتماع على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لحركة المواطنين وإسعاف المرضى وتمرير المساعدات الإغاثية في مناطق محافظة الحديدة.

ونوهت إلى أنه جرى الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار كما هو متفق عليه.

ولفتت إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة الخروقات الحوثية الجسيمة التي صعدت المليشيات من وتيرتها مؤخراً.

فيما دعا الفريق الحكومي في نهاية الاجتماع لجنة إعادة الإنتشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التصعيد الحوثي .