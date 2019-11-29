المشهد العربي

كواليس اجتماع الفريق الحكومي مع كبير المراقبين الأممين

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 24 دقيقة
0 أقل من دقيقة

كشفت مصادر عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الخميس في العاصمة عدن بين الفريق الحكومي وفريق إعادة الانتشار الأممي برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها.

وقالت المصادر إن الفريق الحكومي شدد خلال الاجتماع على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لحركة المواطنين وإسعاف المرضى وتمرير المساعدات الإغاثية في مناطق محافظة الحديدة.

ونوهت إلى أنه جرى الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار كما هو متفق عليه.

ولفتت إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة الخروقات الحوثية الجسيمة التي صعدت المليشيات من وتيرتها مؤخراً.

فيما دعا الفريق الحكومي في نهاية الاجتماع لجنة إعادة الإنتشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التصعيد الحوثي .

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
اجتماع الأممين الحكومي الفريق المراقبين كبير كواليس مع
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of إنارة شوارع غيل بن يمين بالطاقة الشمسية.. الأسبوع المقبل

إنارة شوارع غيل بن يمين بالطاقة الشمسية.. الأسبوع المقبل

منذ ساعة واحدة
Photo of رصاص الحوثي يخترق منازل المواطنين في التحيتا

رصاص الحوثي يخترق منازل المواطنين في التحيتا

منذ ساعتين
Photo of عاجل.. المقاومة الجنوبية تدك مواقع مليشيا الإخوان بمفرق الصعيد

عاجل.. المقاومة الجنوبية تدك مواقع مليشيا الإخوان بمفرق الصعيد

منذ 3 ساعات
Photo of منظمة إيجاد تتحرك لتعزيز الأمن بالبحر الأحمر وخليج عدن

منظمة إيجاد تتحرك لتعزيز الأمن بالبحر الأحمر وخليج عدن

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق