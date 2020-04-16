كواليس جديدة في إنتقال لاوتارو إلى برشلونة

هاي كورة_الإنتر يدرك أنه سيكون من الصعب الاحتفاظ بـ لاوتارو ويبحثون عن أفضل طريقة لبيعه لبرشلونة الساعي بقوة لخطفه في الصيف المقبل في ظل إهتمام كبير من مانشستر سيتي وتشيلسي أيضا .

1_انتقال جريزمان إلى الإنتر غير منطقي ومعقد

2_الفرنسي يتقاضى مع برشلونة 17 مليون في السنة, أعلى لاعب في الإنتر يتقاضى 10 مليون

3_النادي الإيطالي ربما يقبل دخول لاعبين أو اثنين من برشلونة وهم معجبين بـ آرثر, ألينيا, كوركوريلا وسيميدو

4_آرثر هو اللاعب المُفضل لـ الإنتر للدخول في صفقة لاوتارو, لديه الهوية المثالية لتحقيق قفزة كبيرة في جودة وسط الإنتر

5_ برشلونة يعتبر آرثر غير قابل للمس, البدائل هُم ; سيميدو – فيربو – كوكوريلا – ألينيا