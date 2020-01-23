أخبار نادي برشلونة

كوتينيو فى مهب الريح رغم تألقه مع بايرن ميونخ

23 يناير، 2020
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كوتينيو


 

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن نادي بايرن ميونخ لن يُفعل خيار شراء فيليب كوتينيو من برشلونة في نهاية الموسم الحالي، لذلك سوف يعود البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة من جديد، وهو الذي كلف خزينة البلوجرانا 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات، كأغلى صفقة في تاريخ النادي.

 

أضافت الصحيفة، إنه بعد نصف موسم فقط، قرر قادة العملاق الألماني عدم تفعيل بند خيار الشراء لفيليب كوتينيو كونه استثمار كبیر للغاية، وسيتجهوا لاختیار لاعب آخر كإیفان بیریسیتش وھو في نفس الوضع مثل البرازیلي معار من إنتر ميلان مع خیار شراء في نھایة الموسم، لكن بـ20 ملیون یورو فقط، وسيكون إنفاق أكثر انسجامًا مع الأداء الذي یلعبه كلا اللاعبین في الدوري الألماني.

 

تابعت الصحيفة، إن عدم تفعيل بايرن ميونخ لبند الشراء فى عقد إعارة كوتينيو من برشلونة، سيتسبب فى أزمة بكل تأكيد للفريق الكتالونى بسبب عدم وجود أماكن شاغرة حال عودة النجم البرازيلي.

 

وسيعود كوتينيو إلى برشلونة في الصیف، مع مستقبل مجھول، ویتعین علینا معرفة ما إذا كان الفريق الكتالوني سیمنحه فرصة جدیدة، أو سيبحث له عن مخرج جديد لنادٍ آخر، علمًا بأن لديه عقد ساري في كامب نو حتى عام 2023.

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