أخبار نادي برشلونة

كورزاوا “المجاني” يدخل حسابات برشلونة

1 أبريل، 2020
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كورزاوا


كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لافين كورزاوا لاعب فريق باريس سان جيرمان، قد دخل دائرة اهتمامات برشلونة الإسبانى فى الموسم المقبل، وذلك من أجل منافسة جوردى ألبا فى مركز الظهبر الأيسر.

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن تعاقد كورزاوا، مع باريس سان جيرمان سينتهى بنهاية الموسم الحالى، وأنه قرر عدم الاستمرار فى صفوف فريق العاصمة الفرنسية، مما شجع إدارة البارسا على التعاقد معه خاصة فى ظل عدم تقديم الوافد الجديد جونيور فيربو القادم من ريال بيتيس، المستوى المأمول منه هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان حاول بيع كورزاوا فى يناير الماضى، إلا أن اللاعب فضل البقاء، على أن يرحل مجانًا فى الصيف المقبل.

 

 

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