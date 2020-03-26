”كورونا كلين”….اختراع لشاب يمني للحماية من فيروس كورونا

استطاع شاب يمني من أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من اختراع جهاز بحجم اليد شبيه بالساعة لأخذ الحيطه والحذر من فيروس كورونا .

حيث قام الشاب اكرم باعلوي باختراع ساعة يدوية أسماها كورونا كلين لحماية المجتمع من فيروس كورونا.

وقال باعلوي : أن اختراعه عبارة عن جهاز على شكل ساعه به منبه يعمل عند المصافحة لتنبيه المتصافحين من المصافحة كما يوجد بها مخزن صغير به كميه من المعقم يتم استخدامه عند الحاجه .

واكد باعلوي أن اختراعه ليس فقط مقتصر على فيروس كورونا وانما على كل الأمراض الفيروسية.

ودعا باعلوي الشركات الكبرى والتي لها باع في مجال التكنولوجيا إلى تبني اختراعه ونشره حول العالم .

يذكر أن باعلوي هو أحد منتسبي مؤسسة حضرموت للاختراع التي حققت جوائز عالمية وبلغ عدد المخترعين فيها مايقارب ٢٠٠ مخترع .