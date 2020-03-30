كورونا..مخاوف متزايدة وانهيار للقطاع الصحي في اليمن

تتزايد سرعة انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم وتتزايد معه مخاوف اليمنيين الذين يعيشون الحرب منذ خمسة أعوام، بسبب غياب الأداء الحكومي الفاعل يقابله انهيار شبه كلي للقطاع الصحي في البلاد.

ورغم أن الحكومة الشرعية بعدن أو نظيرتها الانقلابية بصنعاء لم تعلن حتى الآن تسجيلها اي حالة إصابة بالفيروس في البلاد، إلا أن متابعين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعية يشككون بمصداقية ذلك، ويؤكدون أن ثمة إصابات وربما وفيات ناجمة عن الوباء تم اخفاءها خوفا من غضب شعبي ضد الحكومتين، خصوصا بعد عودة مئات الوافدين اليمنيين من دول موبوءة بالفيروس قبل أيام عبر مطار عدن الدولي.

وتلتصق اليمن بحدود دولية مع المملكة السعودية التي أعلنت عن تسجيل أكثر من 500 حالة مصابة، وكذلك سلطنة عمان التي سجلت ما يربو من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا الى الآن، الأمر الذي يضاعف من مخاطر نقل العدوى إلى اليمن الذي يرتبط بهذه البلدان بحركة تجارية نشطة.

وازاء ذلك عبر رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر، عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن، مضيفًا قد نتوقع “انفجاراً في الحالات”.

وقال مقابلة مع CNN، “معظم البلدان لديها حالات باستثناء سوريا واليمن، والتي نحن كمنظمة الصحة العالمية، نشعر بالقلق بعض الشيئ، لأن الدول التي قد لا تكون لديها حالات هي ذات صحة ضعيفة ونظام مراقبة ضعيف، مشيرا إلى إمكانية وجود اصابات بالفيروس ومؤكدا بقوله “عاجلاً أم آجلاً، قد نتوقع انفجار حالات هناك”.

إلى ذلك أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية الدكتور علي الوليدي في تصريح لـ عدن تايم، خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا الى الآن سواء في المحافظات المحررة أو غير المحررة، مشيرا أنه تم التأكد من سلامة المحافظات الخاضعة الميليشيات عبر منظمة الصحة العالمية.

ـ جهود حكومية:

وقال إن وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان قامت برفد المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس مثل أجهزة قياس الحرارة وقياس كورونا كما أقامت مراكز طبية في عدد من المحافظات ودعمها بأجهزة فحص خاصة بالفيروس، إضافة إلى دعم المختبرات المركزية بعدن وحضرموت وتعز بالمحاليل الطبية واجهزة فحص خاصة بالفيروس.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتدريب وتأهيل كوادر طبية وأخرى متخصصة في التوعية والتثقيف الصحي لمجابهة الوباء، لافتا إلى تشكيل اللجنة العليا للطوارىء بتوجيه من رئيس الوزراء وبرئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزارات الصحة والاعلام والنقل والتربية والتعليم والأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عددا من المؤسسات ذات الصلة.

وعن المحافظات التي ما تزال تسيطر عليها الميليشيات الحوثية أكد الوليدي، أن وزارة الصحة تقدم كافة الدعم لها عبر منظمتي الصحة العالمية ويونسيف، تجنبا لسرقته من قبل الميليشيات، موضحا ” وزارة الصحة لا تفرق بين محافظة واخرى ومسئوليتها ليست قاصرة على المحافظات المحررة”، مشيرا إلى وصول طائرة سعودية محملة بكافة المستلزمات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا إلى العاصمة عدن، وبدعم من مركز الملك سلمان، ومن المقرر ارسال هذه المساعدات إلى كافة المحافظات بما فيها المحافظات التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات.

ولقي عودة المئات من المواطنين اليمنيين من الاردن ومصر قبل أيام إلى البلاد عبر مطار عدن الدولي، استهجان شعبي واسع خوفا من نقل الفيروس المتفشي في هذين البلدين، لكن الوليدي أكد انه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية حيال الوافدين من خلال أجهزة فحص تم رفدها لادارة مطار عدن وتأكد خلو الجميع من الفيروس.

واختتم ” هناك جهود كبيرة تبذل من اللجنة العليا للطوارىء وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وندعو كافة وسائل الإعلام إلى مساندة جهود وزارة الصحة والمساهمة في توعية المواطين بخطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه”.

ـ اجراءات احترازية:

ووجه رئيس الحكومة الشرعية في وقت سابق بإجراء حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع نقل فيروس كورونا الى البلاد بعد وصوله إلى أكثر من بلد عربي مجاور، منها إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية امام المسافرين والحركة التجارية عدا المساعدات الإنسانية والحالات الطارئة.

وفي هذا الصدد يؤكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدن، علي حيدرة محروق على أهمية هذه الإجراءات التي وصفها بالخطط الاستباقية منعا لنقل وباء الكورونا.

وقال لـ عدن تايم، لقد التزمنا بتوجيهات الحكومة وسنعمل على دعم اي جهود تتخذها من شأنها تجنيب البلاد هذا الوباء القاتل، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية للوقاية من الوباء وبمسئولية عالية.

– قصور حكومي :

ورغم تلك الإجراءات إلا أن مواطنون يكشفون عن قصور في تنفيذ آليات مجابهة الوباء في المحافظات المحررة على أقل تقدير، حيث يؤكد المواطن علي الحسني من محافظة الضالع، أن الضالع وباقي محافظات لحج وأبين وشبوة وسقطرى والمهرة، لم تشهد أي تحرك جدي إلى الآن لمواجهة كورونا مؤكدا أن كل قامت به الحكومة لا تعدو كونها تصريحات رسمية وبيانات ووعود إعلامية فيما الواقع يؤكد خلوه من اي جهود حقيقية مثل ارسال فرق نظافة وتعقيم للمنازل والشوارع وأخرى للتوعوية والتثقيف الصحي، واغلاق الاسواق والحد من التنقلات ومد المشافي والمراكز الطبية بكافة المستلزمات الطبية، وصولا إلى منع التجوال.

– قطاع صحي منهار :

فيما يرى آخرون أن القطاع الصحي في البلاد شبه منهار وغير مؤهل لمجابهة الوباء الذي تجاوز دول عالمية ذات مقدرة اقتصادية وصحية عالية، مشيرين إلى أن الحرب الذي تعبث بالبلاد منذ عام 2015، دمرت كافة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي، ومؤكدين أن العملية الطبية والصحية في البلاد تعتمد كليا على المساعدات الخارجية وأنها أظهرت فشلا في مواجهة أوبئة أقل فتكًا من كورونا مثل كوليرا وحمى الضنك.

– تقديرات حديثة :

وبحسب اخر تقديرات اممية فإنه تم تسجيل 340 الف اصابة و 15 الف وفاة تقريبا على مستوى العالم حتى اليوم، مشيرة إلى أن نصف الاصابات في قارة اوروبا 172 الف ومعظم الوفيات كذلك 9197 وفاة، فيما جاءت آسيا ثانيا بـ 97 الف وسبعمائة اصابة تقريبا و 3500 وفاة الغالبية في الصين، لتسجل الولايات المتحدة الامريكية ثالثا بـ 36 الف اصابة و490 وفاة، فيما سجل الشرق الاوسط المركز الرابع من حيث الإصابة بـ 26 الف وسبعمائة اصابة و1841 وفاة غالبيتهم في ايران، وكذلك امريكا اللاتينية بـ 5 الف ومائة اصابة و 65 وفاة، وافريقيا بـ 1479 اصابة و 49 وفاة فقط، فيما أعلنت مصادر متطابقة تراجع الاصابات والوفيات منذ يومين مقارنة بالايام الأولى لاكتشاف الفيروس.